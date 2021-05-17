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Законы по вопросам обеспечения нацбезопасности и о государственной защите подписал Президент

17 мая 2021 10:43
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Новости Беларуси. Президент подписал закон по вопросам обеспечения национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он вносит изменения в документы, регулирующие деятельность органов внутренних дел и ряда иных правоохранительных и военизированных организаций.

Новым законом уточняются условия и пределы применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники. Ее теперь органы внутренних дел могут применять при пресечении массовых беспорядков. Основные положения закона вступают в силу через месяц после его официального опубликования.

Законы по вопросам обеспечения нацбезопасности и о государственной защите подписал Президент-1

Так, в середине июня начнут действовать статьи закона о государственной защите. Его также 17 мая подписал Президент. Госслужащие, судьи, работники СМИ, члены избирательных комиссий, а также их близкие – в случае, если им угрожает опасность в связи со служебной деятельностью, – могут рассчитывать на защиту государства.

# Закон # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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