Законы по вопросам обеспечения нацбезопасности и о государственной защите подписал Президент

Новости Беларуси. Президент подписал закон по вопросам обеспечения национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он вносит изменения в документы, регулирующие деятельность органов внутренних дел и ряда иных правоохранительных и военизированных организаций.

Новым законом уточняются условия и пределы применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники. Ее теперь органы внутренних дел могут применять при пресечении массовых беспорядков. Основные положения закона вступают в силу через месяц после его официального опубликования.