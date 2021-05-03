Директор «Славянского базара»: это уже туристический продукт, на который едут не только люди из соседних стран

Глеб Лапицкий, директор дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

«Славянский базар» это не только тот проект, который привлекает на свою билетную программу, в какой-то конкретный концертный зал. «Славянский базар» это уже туристический продукт, на который едут не только люди из соседних стран, но и, как показала практика прошлого года, едут люди из регионов Беларуси. Люди едут отдыхать. Это летнее время, время получения позитивных эмоций. Я думаю, что в этом году юбилейный «Славянский базар» обязательно должен спозиционировать себя не только как культурный бренд, но и как туристический бренд.