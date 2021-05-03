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Директор «Славянского базара»: это уже туристический продукт, на который едут не только люди из соседних стран

03 мая 2021 07:03
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Новости Беларуси. Иностранные гости и участники Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» смогут посетить форум без визы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Директор «Славянского базара»: это уже туристический продукт, на который едут не только люди из соседних стран -1

Для пересечения границы достаточно будет предъявить билет на мероприятие в Летнем амфитеатре или концертном зале «Витебск». Безвизовый въезд в нашу страну будет разрешен гражданам 73 государств.

Директор «Славянского базара»: это уже туристический продукт, на который едут не только люди из соседних стран -4

Буквально неделю назад стартовал второй этап продаж билетов на фестиваль. Кроме программы на главной сцене, теперь доступны квитки на мероприятия в концертном зале «Витебск» и «Театральные встречи».

«Постараемся максимально организовать встречу зрителя и артиста». В Витебске стартует второй этап продажи билетов на «Славянский базар»

Директор «Славянского базара»: это уже туристический продукт, на который едут не только люди из соседних стран -7

Глеб Лапицкий, директор дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
«Славянский базар» это не только тот проект, который привлекает на свою билетную программу, в какой-то конкретный концертный зал. «Славянский базар» это уже туристический продукт, на который едут не только люди из соседних стран, но и, как показала практика прошлого года, едут люди из регионов Беларуси. Люди едут отдыхать. Это летнее время, время получения позитивных эмоций. Я думаю, что в этом году юбилейный «Славянский базар» обязательно должен спозиционировать себя не только как культурный бренд, но и как туристический бренд.

Директор «Славянского базара»: это уже туристический продукт, на который едут не только люди из соседних стран -10

Напомним, 30-й Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» в 2021 году пройдет с 14-го по 19-е июля.

# Славянский базар в Витебске-2021 # общество # Глеб Лапицкий # Фотофакт

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