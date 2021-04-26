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Гости и участники «Славянского базара в Витебске» смогут посетить фестиваль без визы

26 апреля 2021 13:16
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Новости Беларуси. Гости и участники «Славянского базара в Витебске» смогут посетить фестиваль без визы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о гражданах 73 государств.   

Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко.   

Гости и участники «Славянского базара в Витебске» смогут посетить фестиваль без визы-1

Документом также утверждаются сроки проведения ХХХ Международного фестиваля искусств. Так, основные мероприятия пройдут с 15 по 18 июля.   

Стартовала продажа билетов на «Славянский базар в Витебске» через интернет

Гости и участники «Славянского базара в Витебске» смогут посетить фестиваль без визы-4

Пропуском для безвизового пересечения государственной границы для иностранцев будет билет на концерт. Распоряжением также предусмотрены отдельные преференции для его организаторов и участников.   

# Славянский базар в Витебске-2021 # Культура # Александр Лукашенко # Фотофакт

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