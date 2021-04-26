Гости и участники «Славянского базара в Витебске» смогут посетить фестиваль без визы

Новости Беларуси. Гости и участники «Славянского базара в Витебске» смогут посетить фестиваль без визы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о гражданах 73 государств. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко.

Документом также утверждаются сроки проведения ХХХ Международного фестиваля искусств. Так, основные мероприятия пройдут с 15 по 18 июля. Стартовала продажа билетов на «Славянский базар в Витебске» через интернет