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В Октябрьском районе Минска начали строительство двух домов для многодетных семей

17 мая 2021 15:59
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Новости Беларуси. Минский домостроительный комбинат вышел на стройплощадки по возведению двух домов для многодетных семей в Октябрьском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Октябрьском районе Минска начали строительство двух домов для многодетных семей-1

Первый дом, в котором новоселье отметят около 160 семей, появится в микрорайоне Сокол. Второй – на пересечении улиц Серова и Любанской. Он рассчитан на 60 квартир.

При этом завершение строительства дома в Соколе, которое запланировано в 2022 году, станет долгожданным подарком для будущих новоселов.

В Октябрьском районе Минска начали строительство двух домов для многодетных семей-4

Разместится в нем и новая современная амбулатория, которая сможет принять 100 посетителей в смену. 

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Фотофакт

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