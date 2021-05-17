В Октябрьском районе Минска начали строительство двух домов для многодетных семей

Новости Беларуси. Минский домостроительный комбинат вышел на стройплощадки по возведению двух домов для многодетных семей в Октябрьском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Первый дом, в котором новоселье отметят около 160 семей, появится в микрорайоне Сокол. Второй – на пересечении улиц Серова и Любанской. Он рассчитан на 60 квартир.

При этом завершение строительства дома в Соколе, которое запланировано в 2022 году, станет долгожданным подарком для будущих новоселов.