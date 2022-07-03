«Очень грустно, что мы расстаёмся». В Минск приехал «Поезд Памяти». О чём говорят его пассажиры?

Новости Беларуси. У нас гости, можно сказать, что с корабля на бал. Хотя не с корабля, а прямо с поезда и к нам на праздник. Павел Савик из Минска и Ксения Прокопчук из Москвы стали пассажирами «Поезда Памяти» и буквально сегодня приехали в Минск.

Юлия Алексеюк, СТВ:

Как ощущения? Ксения Прокопчук:

На самом деле, мы очень сильно рады, мы очень ждали Минск, потому что у нас это итоговая точка. Здесь у нас будут самые фееричные программы и самая грандиозная церемония. «Курган Славы впечатлил своими масштабами» Александр Меженный, СТВ:

Видите, какой вид у нас красивый. На самом деле, спасибо, что вы к нам добрались. Вы прямиком с Кургана Славы. Как там дела обстояли? Чем вас впечатлил Курган Славы? Павел Савик:

Курган Славы впечатлил своими масштабами. Это один из самых больших, по моему мнению, мемориалов в Минске. И по моему мнению, также в Беларуси. Также он впечатлил… Юлия Алексеюк:

Гордостью наполняет присутствие там, да? Павел Савик:

Да.

Юлия Алексеюк:

А какие моменты были самыми запоминающимися в процессе этого достаточно долгого путешествия? Ксения Прокопчук:

Мне кажется, запоминающиеся все абсолютно моменты, потому что в каждом городе у нас была обзорная экскурсия и все достопримечательности мы можем практически перечислить, потому что они незабываемые. «Оказалось, что у нас очень много совместных идей» Александр Меженный:

200 школьников из России и Беларуси собрались и поехали на поезде по городам боевой славы. Началось все в Беларуси, потом собирались в Бресте, Гродно, потом переехали на территорию России, добрались до Москвы, там еще проехали ряд городов, Смоленск в том числе. И вернулись в Минск. Но самое яркое впечатление, что вы узнали благодаря этой поездке, может быть, о чем не догадывались, или догадывались, но не думали, что это в таких масштабах. Павел Савик:

Лично, как я считал, молодежь из наших двух стран совершенно разная, оказалось, что у нас очень много совместных идей. Очень понравилось, что у нас были закуплены как настольные игры, так и гитара для каждого вагона. Александр Меженный:

Отлично. То есть наши белорусские парни, так понимаю, девушкам из России много песен спели. Ксения Прокопчук:

Да. Причем на своем родном белорусском именно языке, многие даже пели свои сочиненные песни на белорусском языке. Нам очень запомнилось и понравилось.