«Очень грустно, что мы расстаёмся». В Минск приехал «Поезд Памяти». О чём говорят его пассажиры?

Новости Беларуси. У нас гости, можно сказать, что с корабля на бал. Хотя не с корабля, а прямо с поезда и к нам на праздник. Павел Савик из Минска и Ксения Прокопчук из Москвы стали пассажирами «Поезда Памяти» и буквально сегодня приехали в Минск.
Новости Беларуси. У нас гости, можно сказать, что с корабля на бал. Хотя не с корабля, а прямо с поезда и к нам на праздник. Павел Савик из Минска и Ксения Прокопчук из Москвы стали пассажирами «Поезда Памяти» и буквально сегодня приехали в Минск.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Как ощущения?
Ксения Прокопчук:
На самом деле, мы очень сильно рады, мы очень ждали Минск, потому что у нас это итоговая точка. Здесь у нас будут самые фееричные программы и самая грандиозная церемония.
Александр Меженный, СТВ:
Видите, какой вид у нас красивый. На самом деле, спасибо, что вы к нам добрались. Вы прямиком с Кургана Славы. Как там дела обстояли? Чем вас впечатлил Курган Славы?
Павел Савик:
Курган Славы впечатлил своими масштабами. Это один из самых больших, по моему мнению, мемориалов в Минске. И по моему мнению, также в Беларуси. Также он впечатлил…
Юлия Алексеюк:
Гордостью наполняет присутствие там, да?
Павел Савик:
Да.
Юлия Алексеюк:
А какие моменты были самыми запоминающимися в процессе этого достаточно долгого путешествия?
Ксения Прокопчук:
Мне кажется, запоминающиеся все абсолютно моменты, потому что в каждом городе у нас была обзорная экскурсия и все достопримечательности мы можем практически перечислить, потому что они незабываемые.
Александр Меженный:
200 школьников из России и Беларуси собрались и поехали на поезде по городам боевой славы. Началось все в Беларуси, потом собирались в Бресте, Гродно, потом переехали на территорию России, добрались до Москвы, там еще проехали ряд городов, Смоленск в том числе. И вернулись в Минск. Но самое яркое впечатление, что вы узнали благодаря этой поездке, может быть, о чем не догадывались, или догадывались, но не думали, что это в таких масштабах.
Павел Савик:
Лично, как я считал, молодежь из наших двух стран совершенно разная, оказалось, что у нас очень много совместных идей. Очень понравилось, что у нас были закуплены как настольные игры, так и гитара для каждого вагона.
Александр Меженный:
Отлично. То есть наши белорусские парни, так понимаю, девушкам из России много песен спели.
Ксения Прокопчук:
Да. Причем на своем родном белорусском именно языке, многие даже пели свои сочиненные песни на белорусском языке. Нам очень запомнилось и понравилось.
Юлия Алексеюк:
Подружиться успели?
Ксения Прокопчук:
Конечно, мне кажется, это была одна из самых главных целей. И теперь очень грустно, что мы расстаемся. Некоторые, насколько я знаю, запланировали себе дальнейшие планы, встретиться либо в России, либо в Беларуси.
Александр Меженный:
Но впечатление номер один от всего путешествия? Может быть, какой-то город назовите. Не в обиду всем другим, понятно дело, городам. Но может быть есть что-то, что в памяти навечно?
Ксения Прокопчук:
Я скажу, что россиянам (лично разговаривала, спрашивала) всем понравился город Гродно, потому что у нас там была программа просто… На Дворцовой площади. Это запоминающийся город.
Павел Савик:
Из России мне очень понравился город Кубинка, вблизи которого расположен парк «Патриот». Очень большие масштабы, очень интересные экскурсии. Также можно было посмотреть технику. Некоторая техника даже единственная во всем мире.
Александр Меженный:
Прогулялись по Красной площади?
Павел Савик:
Да, конечно.
Александр Меженный:
Отлично. А какие планы на вечер?
Ксения Прокопчук:
Планы на вечер у нас разнообразные, но сейчас у нас еще продолжается экскурсия по Минску, достопримечательностям. А в конце вечера у нас будет итоговая церемония, где мы будем подводить результаты всей нашей поездки и прощаться друг с другом на веселой ноте.
Александр Меженный:
То есть будут еще песни у костра.
Ксения Прокопчук:
Конечно.
Читайте также:
«Детский травматизм на нулевом уровне». Представители военно-патриотического клуба рассказали о его работе
Они всегда на страже порядка. Интервью с военными об уровне армии и специфике работы
«Стратегический просчет гитлеровского командования». Как Красная армия освободила Минск?