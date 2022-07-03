«Штуки три поломал, выбросил». Что показывают мастера традиционных ремёсел на этнофестивале в Гомеле?
Новости Беларуси. Суверенитет страны как возможность сохранять и развивать национальную культуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На главной площади Гомеля 3 июля развернулся этнофестиваль. 21 район области представил свои традиционные ремесла.
Резьба по дереву, лозоплетение, кружево, вышивка гладью и крестом. Мастера показывали гостям, как создают свои шедевры, и раскрыли секреты древних техник, которые в регионах передаются из поколения в поколение.
Валентин Ивашкевич, мастер коробоплетения:
Это коробоплетение. Занимаюсь я уже примерно лет 20 им. Был у меня старый такой короб. Кошель, как у нас называют. Я его разобрал. Ну нужно, мы без них никуда. Ягоды, грибы, картошку копаем в них. Разобрал, попробовал – не получилось. Штуки три поломал, выбросил. Но со временем научился.
Татьяна Егерова, директор Кормянской центральной районной библиотеки:
Мы выращиваем очень много льна в районе. У нас даже проводится фестиваль «Льняная карусель». В этом году пройдет уже в седьмой раз. У нас первые фестивали была очень огромная посещаемость. Интерес проявляли не только соседние районы, но и российские коллективы. У нас прибывали иностранцы. И мы по праву считаем, что это наш действительно бренд основной.
Некоторые из представленных традиционных промыслов в перспективе внесут в списки нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Среди них одна из техник соломоплетения и неглюбские рушники. Мастера совершенствуют станки для рукоделия, делая их более удобными и современными, и проводят мастер-классы для детей. Только так, создавая преемственность поколений, белорусы смогут сохранить свою самобытную культуру и независимость.