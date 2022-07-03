«Их ненавидели фашисты». Чем советские артисты мешали Третьему рейху

Новости Беларуси. Многоголосье на сцене, яркие костюмы и высокие прически. Резьба по дереву и находки белорусских ремесленников. Развлечения для детей и места отдыха в тени. Это лишь малая часть праздничной программы на площадке у Дворца спорта в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Узнаем, как празднуют День Независимости на одной из популярных площадок столицы.

Полина Королева, корреспондент:

Я хочу поздравить тех, то находится сейчас с нами, а также наших зрителей с Днем Независимости. Все уже говорили, что это один из важнейших праздников для нашей страны. Я, конечно, присоединяюсь к поздравлениям и желаю вам хорошего настроения в этот солнечный, а главное торжественный день. Хорошо, что здесь есть ветерок. Не знаю, может так влияет близость Свислочи, но сегодня здесь есть чем дышать. Мы наблюдали за праздником у Дворца спорта и вчера. Здесь, на открытой площадке, выступали молодые исполнители. Несмотря на более чем 30-градусную жару, публика собралась. Сегодня людей на площади еще больше. Они пришли посмотреть не только концерт, но и увидеть, что представили наши ремесленники на ярмарке. «Сделано в Беларуси» – под таким слоганом отечественные производители и ремесленники выставляют свою продукцию на прилавки.