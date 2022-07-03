«Их ненавидели фашисты». Чем советские артисты мешали Третьему рейху

Новости Беларуси. Многоголосье на сцене, яркие костюмы и высокие прически. Резьба по дереву и находки белорусских ремесленников. Развлечения для детей и места отдыха в тени. Это лишь малая часть праздничной программы на площадке у Дворца спорта в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Узнаем, как празднуют День Независимости на одной из популярных площадок столицы.
Полина Королева, корреспондент:
Я хочу поздравить тех, то находится сейчас с нами, а также наших зрителей с Днем Независимости. Все уже говорили, что это один из важнейших праздников для нашей страны. Я, конечно, присоединяюсь к поздравлениям и желаю вам хорошего настроения в этот солнечный, а главное торжественный день.
Хорошо, что здесь есть ветерок. Не знаю, может так влияет близость Свислочи, но сегодня здесь есть чем дышать. Мы наблюдали за праздником у Дворца спорта и вчера. Здесь, на открытой площадке, выступали молодые исполнители. Несмотря на более чем 30-градусную жару, публика собралась. Сегодня людей на площади еще больше. Они пришли посмотреть не только концерт, но и увидеть, что представили наши ремесленники на ярмарке. «Сделано в Беларуси» – под таким слоганом отечественные производители и ремесленники выставляют свою продукцию на прилавки.
Полина Королева:
Лично я жду караоке-батл, который обещали организаторы. В репертуаре, по их словам, песни военного времени, а также белорусская лирика. Так что все минчане и гости столицы смогут ощутить себя фронтовыми артистами. Они были одними из самых важных людей на фронте, потому что поддерживали, давали надежду, поднимали боевой дух бойцов. Именно за это их ненавидели фашисты.
Особо сильно зуб точили на Любовь Орлову. Она выступала не только на фронте, но и в госпиталях для раненых бойцов, на промышленных предприятиях, в колхозах. Она не была музыкантом, она была артисткой, но фашисты даже послали ей отравленный букет и вызвали заражение крови. Но врачи помогли выкарабкаться, и свою последнюю роль Орлова сыграла в возрасте 70 лет, то есть после 30 лет с момента окончания войны.
Что касается концерта, он не утихает. Здесь уже представляют знакомых нам ребят. Они поют песни, которые знакомы не только их сверстникам, но и нашим родителям, бабушкам и дедушкам. Это небезызвестное «Прекрасное далеко», песни из фильма о Красной Шапочке, также звучат современные хиты. Такой колорит и разнообразие смотрятся очень интересно. Программа и песни на любой вкус.