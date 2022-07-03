«Практически ювелирная работа». Можно ли собрать трактор МТЗ без опыта и знаний? Корреспондент СТВ попробовал это сделать

Трактор «Беларус». Именно эту машину можно смело назвать главным четырехколесным посланником нашей страны. О его умении покорять сердца, умы и руки трудящихся знают на всех континентах, а за простоту в конструкции и надежность в эксплуатации сейчас готовы щедро платить в более чем 50 странах мира. Своеобразный бестселлер – модель МТЗ 80/82. Именно этот знакомый всем белорусам силуэт засветился в голливудском блокбастере «Рэмбо». Собрать трактор, на фоне которого красовался Сильвестр Сталлоне, сегодня может каждый желающий.

Эстафету приняла и съемочная группа нашего телеканала – впереди дистанция в 275 метров.

Сергей Сидорович, ведущий специалист по туризму музейно-промышленного центра Минского тракторного завода:

В цехе примерно 450 работников. Цех работает в одну смену. За смену цех собирает от 100 до 130 единиц тракторной техники. Константин Герцев, корреспондент:

То есть получается, что через каждые 5 минут с конвейера сходит. Сергей Сидорович:

Да, каждые 5 минут с конвейера сходит новый трактор «Беларус».

Униформа, защитные очки и первая наша операция – установка кронштейнов для капота. И вроде бы трактор – машина знакомая (спасибо школьному УПК), но на деле зафиксировать деталь качественно с первого раза не получилось. Но, как говорится, дорогу осилит идущий.

Константин Герцев, корреспондент:

Я надеюсь, он не развалится. Факт дефекта на выходе исключен – за этим следит профильная служба, поэтому можете быть уверены: если на машине лейбл «Сделано в Беларуси», нужно брать! А наш квест-сборка завершился установкой гидравлического руля, далее очередь за колесами и обкаткой двигателя. Если «добро» получено, время покраски и наведения финишного лоска.