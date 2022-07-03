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«Практически ювелирная работа». Можно ли собрать трактор МТЗ без опыта и знаний? Корреспондент СТВ попробовал это сделать

03 июля 2022 12:28
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Трактор «Беларус». Именно эту машину можно смело назвать главным четырехколесным посланником нашей страны. О его умении покорять сердца, умы и руки трудящихся знают на всех континентах, а за простоту в конструкции и надежность в эксплуатации сейчас готовы щедро платить в более чем 50 странах мира.

Своеобразный бестселлер – модель МТЗ 80/82. Именно этот знакомый всем белорусам силуэт засветился в голливудском блокбастере «Рэмбо». Собрать трактор, на фоне которого красовался Сильвестр Сталлоне, сегодня может каждый желающий.

«Практически ювелирная работа». Можно ли собрать трактор МТЗ без опыта и знаний? Корреспондент СТВ попробовал это сделать-1

Эстафету приняла и съемочная группа нашего телеканала – впереди дистанция в 275 метров.

«Практически ювелирная работа». Можно ли собрать трактор МТЗ без опыта и знаний? Корреспондент СТВ попробовал это сделать-4

Сергей Сидорович, ведущий специалист по туризму музейно-промышленного центра Минского тракторного завода:
В цехе примерно 450 работников. Цех работает в одну смену. За смену цех собирает от 100 до 130 единиц тракторной техники.

Константин Герцев, корреспондент:
То есть получается, что через каждые 5 минут с конвейера сходит.

Сергей Сидорович:
Да, каждые 5 минут с конвейера сходит новый трактор «Беларус».

«Практически ювелирная работа». Можно ли собрать трактор МТЗ без опыта и знаний? Корреспондент СТВ попробовал это сделать-7

Униформа, защитные очки и первая наша операция – установка кронштейнов для капота. И вроде бы трактор – машина знакомая (спасибо школьному УПК), но на деле зафиксировать деталь качественно с первого раза не получилось. Но, как говорится, дорогу осилит идущий.

«Практически ювелирная работа». Можно ли собрать трактор МТЗ без опыта и знаний? Корреспондент СТВ попробовал это сделать-10

Константин Герцев, корреспондент:
Я надеюсь, он не развалится.

Факт дефекта на выходе исключен – за этим следит профильная служба, поэтому можете быть уверены: если на машине лейбл «Сделано в Беларуси», нужно брать! А наш квест-сборка завершился установкой гидравлического руля, далее очередь за колесами и обкаткой двигателя. Если «добро» получено, время покраски и наведения финишного лоска.

«Практически ювелирная работа». Можно ли собрать трактор МТЗ без опыта и знаний? Корреспондент СТВ попробовал это сделать-13

«Практически ювелирная работа». Можно ли собрать трактор МТЗ без опыта и знаний? Корреспондент СТВ попробовал это сделать-15

Константин Герцев:
В какой степени ни был бы автоматизирован процесс производства, но все-таки человеческий фактор имеет колоссальное значение. Действительно, собрать белорусский трактор – это практически ювелирная работа.

Такое отношение и ценят заказчики, поэтому отгрузка тракторов идет беспрерывно.

«Каждые 5 минут с конвейера сходит новый трактор «Беларус». Показываем, как на МТЗ собирают известную всему миру технику.

# Предприятия Беларуси # общество # Сергей Сидорович # Константин Герцев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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