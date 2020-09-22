Доброта – не пустое слово для них. Поступки сотрудников МВД в кадрах

Новости Беларуси. Протесты – зона повышенного внимания милиции. Внимательны сотрудники МВД и к тем, кому нужна помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Протесты – зона повышенного внимания милиции. Внимательны сотрудники МВД и к тем, кому нужна помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Доброта и отзывчивость – не пустые слова для них.
Нужно помочь маме с коляской? Не вопрос!
Из-за ограничения движения велосипедистам тоже непросто. Но и здесь им на выручку приходят сотрудники ОМОН.
Спокойствие и безопасность жителей Минска – в надежных руках.