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Доброта – не пустое слово для них. Поступки сотрудников МВД в кадрах

22 сентября 2020 08:29
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Новости Беларуси. Протесты – зона повышенного внимания милиции. Внимательны сотрудники МВД и к тем, кому нужна помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доброта – не пустое слово для них. Поступки сотрудников МВД в кадрах-1

Доброта и отзывчивость – не пустые слова для них.

Доброта – не пустое слово для них. Поступки сотрудников МВД в кадрах-4

Нужно помочь маме с коляской? Не вопрос!

Доброта – не пустое слово для них. Поступки сотрудников МВД в кадрах-7

Из-за ограничения движения велосипедистам тоже непросто. Но и здесь им на выручку приходят сотрудники ОМОН.

Доброта – не пустое слово для них. Поступки сотрудников МВД в кадрах-10

Доброта – не пустое слово для них. Поступки сотрудников МВД в кадрах-12

Спокойствие и безопасность жителей Минска – в надежных руках.

# Милиция Беларуси # общество # Ирина Мартьянова # Фотофакт

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