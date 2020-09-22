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Здесь выросло не одно поколение художников. Белорусские живописцы рассказали о любимом месте – Лошицком парке

22 сентября 2020 09:58
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Новости Беларуси. Штрих за штрихом – и в руках Ивана Козела в багрянце оживают ворота Лошицкой усадьбы. В 19 веке по этой липовой аллее прогуливались леди и джентльмены, кареты приезжали на светские вечера к Евстафию Любанскому. Именно он вдохнул в имение жизнь, реконструировал усадьбу в стиле русского модерна и наполнил ее сладким, экзотическим ароматом, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. 

Здесь выросло не одно поколение художников. Белорусские живописцы рассказали о любимом месте – Лошицком парке-1

Неспроста Лошицкий парк стал музой для художников, скульпторов, режиссеров.

Здесь выросло не одно поколение художников. Белорусские живописцы рассказали о любимом месте – Лошицком парке-4

Иван Козел, член Белорусского союза художников:
Сам парк цікавы ў любую пару года. Мяняецца настрой, дзень, вечар, раніца. Па-свойму фарбы гуляюць. Гэта падказка для мастака, часта можна маладых там убачыць. Тут яшчэ і востраў ёсць. На востраве вяселле праводзяць, абдымаюць гэты дуб, просяць нешта. Гэта ўжо сакральнае.

Здесь выросло не одно поколение художников. Белорусские живописцы рассказали о любимом месте – Лошицком парке-7

Лариса Зарубина, член Белорусского союза художников:
Что-то дает энергию, наверное, какой-то магнетизм. Эта вот легенда о Белой Панночке тоже привлекательная и романтическая. Здесь бывали музыкант и художник Ванькович, Михаил Клеофас Огинский. Это место действительно наполнено чем-то необыкновенным.

Здесь выросло не одно поколение художников. Белорусские живописцы рассказали о любимом месте – Лошицком парке-10

Перламутровая Свислочь, хрустящие тропинки и прохладная мята лета. Лошица Ларисы Зарубиной в духе импрессионизма. Здесь все овеяно аурой романтики. В старинном флигеле решили собрать лучшие признания в любви этому прекрасному островку и организовали выставку «Лошицкий альбом». В разных стилях, колорах и мыслях можно поймать нотки вдохновения и увидеть, как менялась усадьба.

Здесь выросло не одно поколение художников. Белорусские живописцы рассказали о любимом месте – Лошицком парке-13

Юрий Козел, член Белорусского союза художников:
Была, можа, гадоў 10 таму, вельмі цікавая выстава ў Лошыцкім парку. Выстава народных промыслаў. Гэта вельмі ўразіла, напісаў працу «Свята ў Лошыцкім парку». І сам парк вельмы прыгожы, апошнім часам шмат рэканструкцый тут зрабілась, усё асдоблена, прыгожае асвятленне і дарожкі.

Здесь выросло не одно поколение художников. Белорусские живописцы рассказали о любимом месте – Лошицком парке-16

Лариса Зарубина:
Раньше здесь были такие вековые деревья необычной формы. Это, конечно, тоже очень привлекало художников. Пейзаж был необычно фантастический, может быть, даже таинственный. Эта картина приблизительно 1990 года, я писала.

Здесь выросло не одно поколение художников. Белорусские живописцы рассказали о любимом месте – Лошицком парке-19

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
Нам повезло, что в мастерских есть целые коллекции работ Лошицы, и действительно за разные годы. Такая художественная экскурсия. На многих работах цветет сирень  это своеобразная визитная карточка Лошицого парка. Сразу вспоминаешь фамилии ученых. Соболева, который вывел около 40 видов сирени, которые сегодня можно видеть по всему Минску.

Здесь выросло не одно поколение художников. Белорусские живописцы рассказали о любимом месте – Лошицком парке-22

Пряная винокурня, остатки старинной мельницы и каплицы – также любимые модели художников. Алую кладку укутывают снег и золотая листва. Наши герои вместе со своими учениками частенько выезжают сюда на пленэры. И надо сказать, что на этой благородной почве выросло не одно поколение художников.

Здесь выросло не одно поколение художников. Белорусские живописцы рассказали о любимом месте – Лошицком парке-25

Иван Козел:
Трэба яго адрэстаўрыраваць, захаваць гэту даўніну. Можа, нейкая кавярня можа быць ці выставачныя залы.

Здесь выросло не одно поколение художников. Белорусские живописцы рассказали о любимом месте – Лошицком парке-28

Лариса Зарубина:
Мне бы хотелось, чтобы у нас появился какой-то свой Монмартр в Минске, как в Париже. Чтобы это было универсальное пространство, место и отдыха, и творчества.

Здесь выросло не одно поколение художников. Белорусские живописцы рассказали о любимом месте – Лошицком парке-31

«Лошицкий альбом» во флигеле планируют сделать традиционным и к следующему Дню города провести пленэр и открыть новые имена. Более того, в планах устроить живописное турне в виде виртуального квеста. Но еще лучше прикоснуться к прекрасному вживую.

Здесь выросло не одно поколение художников. Белорусские живописцы рассказали о любимом месте – Лошицком парке-34

Лидия Маркович:
Этот проект «Лошицкий альбом» стал своего рода продолжением еще одного нашего выставочного летнего проекта – «А у нас во дворе». Флигель еще не так давно был многоквартирным жилым домом, каждую комнату занимала семья. Вот они приходят, приносят какие-то свои архивные семейные фотографии 1950 – 1960 годов о том, как здесь было и как стало. Тоже, я думаю, это будет получать свое развитие.

Здесь выросло не одно поколение художников. Белорусские живописцы рассказали о любимом месте – Лошицком парке-37

Нашей столице повезло с парками. Не упустите возможность устроить пикник в Лошицком и отдохнуть после рабочей недели. Осенние краски подарят гармонию и вдохновят на новые мысли.

# Художник # общество # Иван Козел # Лариса Зарубина # Юрий Козел # Лидия Маркович # Фотофакт

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