Здесь выросло не одно поколение художников. Белорусские живописцы рассказали о любимом месте – Лошицком парке

Новости Беларуси. Штрих за штрихом – и в руках Ивана Козела в багрянце оживают ворота Лошицкой усадьбы. В 19 веке по этой липовой аллее прогуливались леди и джентльмены, кареты приезжали на светские вечера к Евстафию Любанскому. Именно он вдохнул в имение жизнь, реконструировал усадьбу в стиле русского модерна и наполнил ее сладким, экзотическим ароматом, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Неспроста Лошицкий парк стал музой для художников, скульпторов, режиссеров.

Иван Козел, член Белорусского союза художников:

Сам парк цікавы ў любую пару года. Мяняецца настрой, дзень, вечар, раніца. Па-свойму фарбы гуляюць. Гэта падказка для мастака, часта можна маладых там убачыць. Тут яшчэ і востраў ёсць. На востраве вяселле праводзяць, абдымаюць гэты дуб, просяць нешта. Гэта ўжо сакральнае.

Лариса Зарубина, член Белорусского союза художников:

Что-то дает энергию, наверное, какой-то магнетизм. Эта вот легенда о Белой Панночке тоже привлекательная и романтическая. Здесь бывали музыкант и художник Ванькович, Михаил Клеофас Огинский. Это место действительно наполнено чем-то необыкновенным.

Перламутровая Свислочь, хрустящие тропинки и прохладная мята лета. Лошица Ларисы Зарубиной в духе импрессионизма. Здесь все овеяно аурой романтики. В старинном флигеле решили собрать лучшие признания в любви этому прекрасному островку и организовали выставку «Лошицкий альбом». В разных стилях, колорах и мыслях можно поймать нотки вдохновения и увидеть, как менялась усадьба.

Юрий Козел, член Белорусского союза художников:

Была, можа, гадоў 10 таму, вельмі цікавая выстава ў Лошыцкім парку. Выстава народных промыслаў. Гэта вельмі ўразіла, напісаў працу «Свята ў Лошыцкім парку». І сам парк вельмы прыгожы, апошнім часам шмат рэканструкцый тут зрабілась, усё асдоблена, прыгожае асвятленне і дарожкі.

Лариса Зарубина:

Раньше здесь были такие вековые деревья необычной формы. Это, конечно, тоже очень привлекало художников. Пейзаж был необычно фантастический, может быть, даже таинственный. Эта картина приблизительно 1990 года, я писала.

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:

Нам повезло, что в мастерских есть целые коллекции работ Лошицы, и действительно за разные годы. Такая художественная экскурсия. На многих работах цветет сирень – это своеобразная визитная карточка Лошицого парка. Сразу вспоминаешь фамилии ученых. Соболева, который вывел около 40 видов сирени, которые сегодня можно видеть по всему Минску.

Пряная винокурня, остатки старинной мельницы и каплицы – также любимые модели художников. Алую кладку укутывают снег и золотая листва. Наши герои вместе со своими учениками частенько выезжают сюда на пленэры. И надо сказать, что на этой благородной почве выросло не одно поколение художников.

Иван Козел:

Трэба яго адрэстаўрыраваць, захаваць гэту даўніну. Можа, нейкая кавярня можа быць ці выставачныя залы.

Лариса Зарубина:

Мне бы хотелось, чтобы у нас появился какой-то свой Монмартр в Минске, как в Париже. Чтобы это было универсальное пространство, место и отдыха, и творчества.

«Лошицкий альбом» во флигеле планируют сделать традиционным и к следующему Дню города провести пленэр и открыть новые имена. Более того, в планах устроить живописное турне в виде виртуального квеста. Но еще лучше прикоснуться к прекрасному вживую.

Лидия Маркович:

Этот проект «Лошицкий альбом» стал своего рода продолжением еще одного нашего выставочного летнего проекта – «А у нас во дворе». Флигель еще не так давно был многоквартирным жилым домом, каждую комнату занимала семья. Вот они приходят, приносят какие-то свои архивные семейные фотографии 1950 – 1960 годов о том, как здесь было и как стало. Тоже, я думаю, это будет получать свое развитие.