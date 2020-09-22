«Сельское население как-то роднее доктору». Заведующий больницей из глубинки уже почти 40 лет лечит жителей из деревень

Новости Беларуси. Больше 3 тысяч пациентов и три десятка деревень. Специфика работы врача в сельской местности – это не только квалифицированная медицинская помощь. Порой для пациента становишься настоящим другом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Герой нашего следующего сюжета – Михаил Королев – заведующий Княжицкой больницей.

Почти четыре десятка лет на одном месте. Заведующий Княжицкой больницей приехал сюда по распределению вместе с женой еще в 1983 году. Помогли обустроиться, дали жилье. И сегодня своей жизни без сельского пациента Михаил Королев уже не представляет.

Михаил Королев, заведующий Княжицкой участковой больницей:

Долгое время работая на селе, у меня сложилось впечатление, что сельское население как-то роднее доктору. Когда ты оказываешь помощь больным и видишь результат, это всегда приносит тебе удовольствие. Ты понимаешь, что правильно выбрал профессию, ты на правильном пути.

И если Михаил отвечает за здоровье взрослого населения окружающих деревень, к супруге Ларисе ведут малышей. Часть дня педиатр проводит на приеме в амбулатории, остальное время – по вызовам.

Лариса Королева, врач-педиатр Княжицкой участковой больницы:

Две школы имеются, два детских сада. Выезжаем. Конечно, мы довольны, когда появляются дети, особенно если не первый ребенок. У нас много семей, где трое и больше детей.

Ирина Недобоева, корреспондент СТВ:

От амбулатории до самой дальней точки – почти 25 километров. А вообще, медучреждение обслуживает 28 населенных пунктов. Более чем 3 тысячам сельчан здесь оказывают помощь.

Княжицкая больница – это два в одном: стационар на два отделения и амбулатория, где ведут прием узкие специалисты. По словам коллег, заведующий нашел общий язык не только с коллегами, но и с сельчанами.

Светлана Жуковская, врач-невролог Княжицкой участковой больницы:

Наш руководитель очень мягкий, достаточно лояльный человек. Он поможет и делом, и советом, от него много чего зависит. Заведующий для пациентов больницы – и добрый доктор, и лучший друг. Это своеобразная специфика сельского врача. Ведь здесь, в деревне, жизнь как на ладони.

Виктория Луцеина, жительница агрогородка Княжицы:

Необходимый анализ можно сдать, кардиограмму можно сделать. Очень удобно, что у нас в шаговой доступности и врач, и сельские магазины. Не нужно ехать далеко в город.