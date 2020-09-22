«Сельское население как-то роднее доктору». Заведующий больницей из глубинки уже почти 40 лет лечит жителей из деревень
Новости Беларуси. Больше 3 тысяч пациентов и три десятка деревень. Специфика работы врача в сельской местности – это не только квалифицированная медицинская помощь. Порой для пациента становишься настоящим другом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Герой нашего следующего сюжета – Михаил Королев – заведующий Княжицкой больницей.
Почти четыре десятка лет на одном месте. Заведующий Княжицкой больницей приехал сюда по распределению вместе с женой еще в 1983 году. Помогли обустроиться, дали жилье. И сегодня своей жизни без сельского пациента Михаил Королев уже не представляет.
Михаил Королев, заведующий Княжицкой участковой больницей:
Долгое время работая на селе, у меня сложилось впечатление, что сельское население как-то роднее доктору. Когда ты оказываешь помощь больным и видишь результат, это всегда приносит тебе удовольствие. Ты понимаешь, что правильно выбрал профессию, ты на правильном пути.
И если Михаил отвечает за здоровье взрослого населения окружающих деревень, к супруге Ларисе ведут малышей. Часть дня педиатр проводит на приеме в амбулатории, остальное время – по вызовам.
Лариса Королева, врач-педиатр Княжицкой участковой больницы:
Две школы имеются, два детских сада. Выезжаем. Конечно, мы довольны, когда появляются дети, особенно если не первый ребенок. У нас много семей, где трое и больше детей.
Ирина Недобоева, корреспондент СТВ:
От амбулатории до самой дальней точки – почти 25 километров. А вообще, медучреждение обслуживает 28 населенных пунктов. Более чем 3 тысячам сельчан здесь оказывают помощь.
Княжицкая больница – это два в одном: стационар на два отделения и амбулатория, где ведут прием узкие специалисты. По словам коллег, заведующий нашел общий язык не только с коллегами, но и с сельчанами.
Светлана Жуковская, врач-невролог Княжицкой участковой больницы:
Наш руководитель очень мягкий, достаточно лояльный человек. Он поможет и делом, и советом, от него много чего зависит.
Заведующий для пациентов больницы – и добрый доктор, и лучший друг. Это своеобразная специфика сельского врача. Ведь здесь, в деревне, жизнь как на ладони.
Виктория Луцеина, жительница агрогородка Княжицы:
Необходимый анализ можно сдать, кардиограмму можно сделать. Очень удобно, что у нас в шаговой доступности и врач, и сельские магазины. Не нужно ехать далеко в город.
На практике Михаила Королева не было ни одного случая, когда пациенту в сельской больнице не оказали бы помощи. Здесь здоровье каждого – на вес золота.
Михаил Королев:
Будь-то человек без определенного места жительства, уголовник, человек, который придерживается разных политических взглядов, мы всем должны оказывать медицинскую помощь.
За свой нелегкий, но такой важный труд заведующий сельской больницей удостоен медали «За трудовые заслуги». Подрастают две внучки, и Михаил надеется, что пойдут по его стопам.