«Очень большое количество неравнодушных людей задействовано». Ребят из школы-интерната в Городее навестили с подарками

Новости Беларуси. Подарить тепло и внимание каждому ребенку. Областная благотворительная акция «Дети Минщины. За мир! За стабильность! За Беларусь!» в 2020 году проходит в формате автопробега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25 декабря его участники на день перевоплотились в Дедов Морозов и Снегурочек и отправились в Городейскую вспомогательную школу-интернат, причем не с пустыми руками. Однако игрушками здешних ребят вряд ли удивишь.

Дети, которые некогда выпали из семейного гнезда, пожалуй, больше ценят внимание и заботу взрослых. Дорогого стоят подаренные в этот день положительные эмоции.

И дети, и их гости пожелали друг другу в новом году здоровья и поводили хороводы со сказочными персонажами вокруг елки.