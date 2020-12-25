«Очень большое количество неравнодушных людей задействовано». Ребят из школы-интерната в Городее навестили с подарками

Новости Беларуси. Подарить тепло и внимание каждому ребенку. Областная благотворительная акция «Дети Минщины. За мир! За стабильность! За Беларусь!» в 2020 году проходит в формате автопробега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Подарить тепло и внимание каждому ребенку. Областная благотворительная акция «Дети Минщины. За мир! За стабильность! За Беларусь!» в 2020 году проходит в формате автопробега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
25 декабря его участники на день перевоплотились в Дедов Морозов и Снегурочек и отправились в Городейскую вспомогательную школу-интернат, причем не с пустыми руками. Однако игрушками здешних ребят вряд ли удивишь.
Дети, которые некогда выпали из семейного гнезда, пожалуй, больше ценят внимание и заботу взрослых. Дорогого стоят подаренные в этот день положительные эмоции.
И дети, и их гости пожелали друг другу в новом году здоровья и поводили хороводы со сказочными персонажами вокруг елки.
Ирина Белькевич, директор Городейской вспомогательной школы-интерната:
Очень большое количество неравнодушных людей задействовано в этом. Мы хотим высказать им огромнейшую благодарность и пожелать всем людям нашей страны хорошего нового года. Самое актуальное сегодня – это здоровье и, конечно, благополучие, успех и процветание в стране.
Автомарафон новогодних волшебников в Минской области трехдневный. 26 декабря кортеж Дедов Морозов и Снегурочек отправится в Молодечно и Вилейку.
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