«Наши дети» в Минской области. Сотрудники Департамента охраны посетили школу-интернат в Руденске

Новости Беларуси. К акции «Наши дети» присоединились сотрудники Минского областного управления Департамента охраны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Охранники посетили школу-интернат в Руденске, что в Пуховичском районе, и поздравили ее воспитанников с наступающими праздниками. Также мальчиков и девочек сладкими подарками поздравили Дед Мороз и Снегурочка.