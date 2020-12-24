«Наши дети» в Минской области. Сотрудники Департамента охраны посетили школу-интернат в Руденске

Новости Беларуси. К акции «Наши дети» присоединились сотрудники Минского областного управления Департамента охраны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. К акции «Наши дети» присоединились сотрудники Минского областного управления Департамента охраны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Охранники посетили школу-интернат в Руденске, что в Пуховичском районе, и поздравили ее воспитанников с наступающими праздниками. Также мальчиков и девочек сладкими подарками поздравили Дед Мороз и Снегурочка.
Воспитанникам вручили сертификат на водонагреватель и комплекты постельного белья, а дети подарили гостям картинку с символом службы охраны.
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