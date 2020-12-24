Министр обороны Беларуси поздравил воспитанников Андреевского детского дома с новогодними праздниками

Новости Беларуси. Воспитанников Андреевского детского дома с наступающими праздниками поздравили белорусские военные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В гости к ребятам пришел Дед Мороз с военной выправкой. Дети получили сладкие подарки, а представление для них подготовили юные артисты армейской детской студии «Звездочка». Видеооткрытку отправил министр обороны.

Андреевский детдом и военное ведомство объединяет давняя дружба. За 12 лет благодаря военным в Андреевщине появились квартиры семейного типа, а в самом учреждении отремонтировали спальни подопечных и актовый зал.

Сергей Сиротенко, директор Андреевского детского дома:

Вы знаете, традиция. На Новый год к детям приезжает министр обороны, поздравляет их с наступающим Новым годом, дарит подарки. В связи с эпидемиологической обстановкой мы сегодня не принимаем гостей в нашем детском доме. Мы надеемся, что встретимся здесь и с Виктором Геннадьевичем, и с другими нашими гостями в 2021 году.