Прямой эфир

Министр обороны Беларуси поздравил воспитанников Андреевского детского дома с новогодними праздниками

24 декабря 2020 15:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Воспитанников Андреевского детского дома с наступающими праздниками поздравили белорусские военные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр обороны Беларуси поздравил воспитанников Андреевского детского дома с новогодними праздниками-1

В гости к ребятам пришел Дед Мороз с военной выправкой. Дети получили сладкие подарки, а представление для них подготовили юные артисты армейской детской студии «Звездочка». Видеооткрытку отправил министр обороны.

Министр обороны Беларуси поздравил воспитанников Андреевского детского дома с новогодними праздниками-4

Андреевский детдом и военное ведомство объединяет давняя дружба. За 12 лет благодаря военным в Андреевщине появились квартиры семейного типа, а в самом учреждении отремонтировали спальни подопечных и актовый зал.

Министр обороны Беларуси поздравил воспитанников Андреевского детского дома с новогодними праздниками-7

Сергей Сиротенко, директор Андреевского детского дома:
Вы знаете, традиция. На Новый год к детям приезжает министр обороны, поздравляет их с наступающим Новым годом, дарит подарки. В связи с эпидемиологической обстановкой мы сегодня не принимаем гостей в нашем детском доме. Мы надеемся, что встретимся здесь и с Виктором Геннадьевичем, и с другими нашими гостями в 2021 году.

Министр обороны Беларуси поздравил воспитанников Андреевского детского дома с новогодними праздниками-10

Министр обороны Беларуси поздравил воспитанников Андреевского детского дома с новогодними праздниками-12

Каждый год военное ведомство организовывает для воспитанников поездки в Минск. Дети посещают Минское суворовское военное училище, музей истории Великой Отечественной войны, историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Традицию продолжат, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

# Новый год # общество # Сергей Сиротенко # Виктор Хренин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«От чистого сердца мы их хотим поздравить». Трёхдневный марафон добра стартовал в Минской области
24 декабря 2020 14:58

«От чистого сердца мы их хотим поздравить». Трёхдневный марафон добра стартовал в Минской области

Поёт с четырёх лет. Она вошла в пятёрку лучших вокалистов Минской области, а теперь представит регион на «Славянском базаре – 2021»
24 декабря 2020 14:36

Поёт с четырёх лет. Она вошла в пятёрку лучших вокалистов Минской области, а теперь представит регион на «Славянском базаре – 2021»

В Минской области работают передвижные флюорографы. Кто может в них обратиться?
24 декабря 2020 14:34

В Минской области работают передвижные флюорографы. Кто может в них обратиться?