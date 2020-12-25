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Иван Кубраков, посещая школу-интернат в Радошковичах: для помощи не надо ждать каких-то акций, это надо делать постоянно

25 декабря 2020 13:46
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Новости Беларуси. Благотворительный марафон «Наши дети» продолжает новогоднее шествие по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24 декабря гостей встречали в школе-интернате в Радошковичах.

Иван Кубраков, посещая школу-интернат в Радошковичах: для помощи не надо ждать каких-то акций, это надо делать постоянно-1

Поздравить с Новым годом и Рождеством воспитанников центра приехал коллектив Министерства внутренних дел. И, конечно же, не с пустыми руками.

Иван Кубраков, посещая школу-интернат в Радошковичах: для помощи не надо ждать каких-то акций, это надо делать постоянно-4

К встрече ребята готовились, организовав новогоднее представление.   

Иван Кубраков, посещая школу-интернат в Радошковичах: для помощи не надо ждать каких-то акций, это надо делать постоянно-7

Отметим, дружба министерства со школой-интернатом длится уже много лет и не ограничивается только новогодними визитами.  

Иван Кубраков, посещая школу-интернат в Радошковичах: для помощи не надо ждать каких-то акций, это надо делать постоянно-10

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Мое мнение: для помощи, для благотворительности не надо ждать каких-то акций, это надо делать постоянно и насколько это возможно, конечно, оказывать помощь.

На сегодняшний день также нашим офицерским собранием, нашей общественной организацией и ветеранской организацией принято решение о сборе денежных средств, о сборе игрушек, одежды для оказания помощи детям, которые находятся в материально затрудненном положении.

Иван Кубраков, посещая школу-интернат в Радошковичах: для помощи не надо ждать каких-то акций, это надо делать постоянно-13

На воспитании центра – 19 детей, чьи родители не могут по тем или иным причинам исполнять свои обязанности. Поэтому эти ребята находятся в школе круглые сутки.

Директор учебно-педагогического комплекса рассказал, что уже в ближайшее время будет принято решение о возвращении в семьи семерых воспитанников. Новый год они встретят вместе с родителями.

Иван Кубраков, посещая школу-интернат в Радошковичах: для помощи не надо ждать каких-то акций, это надо делать постоянно-16

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# Новый год # общество # Иван Кубраков # Фотофакт

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