«Радуются прихожане, даже несмотря на коронавирус». Как католики Беларуси отпраздновали Рождество в 2020 году?

Новости Беларуси. Коронавирус изменил привычные традиции: службы провели с ограничениями. Католические служители накануне выпустили декрет, в котором рекомендовали поберечь свое здоровье в это непростое время. Но это не отменяет духовного смысла праздника – объединять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С соблюдением мер предосторожности праздничные богослужения прошли во всех костелах Беларуси. К важному дню библейской истории верующие готовились в течение четырех недель. С верой в светлое будущее, несмотря на пандемию, многие пришли в храмы. Репортаж Кристины Федорович.

Кристина Федорович, корреспондент:

Вифлеемская звезда зажглась, католический мир 25 декабря отмечает Рождество Христово. Что интересно, каждый седьмой белорус причисляет себя к католикам. Если учесть, что у нас немало межконфессиональных семей, можно с уверенностью сказать, что половина христиан Беларуси отмечает этот светлый праздник. «Верующие переосмысливают свою жизнь, учатся прощать». Александр Лукашенко поздравил католиков Беларуси с Рождеством

В ночь с 24 на 25 декабря на Землю приходит первое Рождество Христово, которое в эти даты отмечают Католическая церковь, протестанты и живущие по григорианскому календарю православные. Этот светлый праздник христиане издавна отмечали как символ зарождения надежды на спасение. Это значение не утратилось и сегодня, даже приобрело больший смысл – волшебный.

Праздник Рождество – это воспоминания детства. Каждые выходные, каждые каникулы была у своих бабушки и дедушки. Слезы на глазах, но это действительно слезы добрые. Радуются прихожане, даже несмотря на коронавирус, люди стараются прийти в храм. Традиции, которые передаются из поколения в поколение. Вот и Игорь Борисович 50 лет кряду неизменно разделяет этот праздник с костелом Святой Троицы.

Встречи вместе с друзьями, с родственниками в этот день, посещение храма по возможности, службы, принятие поздравлений. И самим обязательно поздравить всех. Надежда на будущее. Это, конечно, семья, продолжение семьи, здоровье мое и моих близких. Католики всего мира отмечают Рождество. Как проходят службы в костёлах и повлияла ли на них пандемия?

Рождество – праздник, который прежде всего призван объединять. Даже в это непростое время, когда маска и шахматная рассадка – не непривычный формат имши, а скорее обыденное дело.

Так, накануне вечером во всех католических храмах мира прошли торжественные богослужения.

В полночь в колыбель рождественского вертепа положили фигурку младенца. Христос родился!

Ксендз Юрий Санько, пресс-секретарь Конференции католических бискупов в Беларуси:

Менавіта Божае нараджэнне – Бог нараджаецца не якімсці незвычайным чынам, не прылятае, як маланка, не пужае нас. Нараджаецца ў сям’і. Сапраўды свята сямейнае, і таму няхай у кожнага з нас хопіць часу, каб пабыць у кругу сваёй сем’і, сваіх родных і блізкіх, каб мы сапраўды знайшлі тыя словы, можа, прабачэння, калі адзін аднаго абразілі. Словы падтрымкі, калі была якаясь трагедыя. Гэта таксама словы радасці і супакою. «Няхай Бог нараджаецца ў нашым грамадстве». Ксёндз Юрий Санько поздравил католиков с Рождеством

Красной нитью у всех прихожан так и проходит мысль: Рождество – это время, когда вера в чудо усиливается. Усиливается с восхождением Вифлеемской звезды – пожалуй, главного символа христианского события. И это не только большой праздник, это еще и волшебные дни до и после него.