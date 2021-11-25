«Обыкновенная постная каша из зерновых культур». Что должно быть на столе в канун Рождества?

Алеся Лакина , ведущая ток-шоу: И не сложно ли это, самое главное? Я знаю, что у меня мама соблюдает пост всегда. Приготовить-то стол на всех нужно, как в этот момент не сорваться? Я, мне кажется, не выдержала бы.

Елена Кругликова , ведущая ток-шоу: Пост заканчивается, впереди светлый праздник. Мне кажется, что вот такая большая ноша ложится на женщин, которым необходимо накрыть стол. Расскажите, как это происходит в вашей семье? Какие-то традиции, какие блюда должны быть на столе?

Мария Шаплыко, председатель Братства апостола Иоанна Богослова при кафедральном соборе:

Я не знаю, насколько кому как сложно. У нас, конкретно в моей семье, это всегда такое, скажем, волшебное время, когда вот буквально завтра уже наступит Рождество. А сегодня в канун Рождества мы все после всенощного богослужения собираемся за большим столом. Обязательно на нем находится солома, потом она покрыта белой скатертью – у нас большая семья, получается огромный такой стол – в уголке стоит икона Рождества, стоит большая свеча.

Мама готовит в это день обычно кутью. Я знаю, что в Беларуси она бывает разная совершенно, как у католиков, так и православных. Но вот именно в нашей семье – это обыкновенная постная каша из зерновых культур, как обычно это бывает. И варится такой – не помню, к сожалению, названия – на меде компотик, если его можно так выразиться, назвать. Потом это все вместе, с одной миски обязательно кушают. Ложатся спать, чтобы потом пойти на Божественную литургию и встретить Рождество всем вместе в храме.