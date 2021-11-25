«Размещение своих сил и средств в социальных сетях». Как милиция предлагает бороться с продажей наркотиков в интернете?

Новости Беларуси. В Минске сохраняется высокая наркоугроза. При этом, несмотря на рост числа преступлений в этой сфере, слаженная работа милиции и заинтересованных структур позволяет удерживать ситуацию под контролем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В 2021 году из незаконного оборота изъято 73 килограмма наркотических средств и психотропов.

Специалисты отмечают, что в ловушку такого бизнеса чаще стала попадать молодежь, поэтому необходимо усилить профилактическую работу в этом направлении. Например, активно привлекать родителей, организовывать для них тематические встречи. Также одно из предложений: разместить антинаркотическую площадку на базе Центра безопасности МЧС в Минске. Только в 2021 году проведено более 700 изъятий наркотиков.

Александр Сазонов, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома:

Из новшеств, которые мы предлагаем, – размещение своих сил и средств в социальных сетях. С учетом того, что молодежь большую часть времени проводит в этом сегменте интернета, мы предлагаем именно в этом направлении более активно поработать. По размещению как информации профилактического характера, так и размещению каких-то видеороликов.

Павел Удот, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Председателем Мингорисполкома был поставлен ряд задач, которые необходимо решать не отдельно какому-то ведомству, а совместно. Чтобы снизить количество лиц, потребляющих наркотики, состоящих на учете.