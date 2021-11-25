«Это всё вам пропишет лечащий врач». Нужно ли проводить обследование организма после коронавируса?

Новости Беларуси. В Минске двумя компонентами против COVID-19 привиты почти 516 тысяч человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. После перенесенной инфекции последствия для организма могут быть весьма серьезными. Поэтому специалисты советуют вакцинироваться.

А восстановиться после болезни помогут лечебная физкультура и грамотные нагрузки. Однако к привычной физической активности следует возвращаться постепенно и только после предварительного обследования. Сильные нагрузки будут изнашивать организм, поскольку расход кислорода, необходимого для работы мышц, сердца и сосудов, будет гораздо больше.

Снежана Кавриго, заведующий Минским городским центром здоровья:

Обязательно нужно пройти своеобразный check-up (обследование) вашего состояния здоровья, где элементарно нужно сдать биохимический анализ крови, посмотреть, какие изменения произошли в организме. Обязательно нужно обратиться к специалисту, желательно к вашему лечащему доктору, который вел вас на протяжении периода заболевания. Также нужно обратить внимание на то, что перед тем, как вы идете заниматься спортом, нужно посмотреть, какой процент поражения легочной ткани у вас был, то есть сделать ряд обследований. Возможно, это и компьютерная томограмма, возможно, рентгенологическое обследование, но это все вам пропишет лечащий врач.