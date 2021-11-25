Прямой эфир

«Кто, если не мы». В Крупском районе 100 памятных мест. Посмотрите, как молодёжь заботится о мемориалах

25 ноября 2021 14:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Крупском районе ведется масштабная работа по реставрации и благоустройству мемориальных комплексов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.   

«Кто, если не мы». В Крупском районе 100 памятных мест. Посмотрите, как молодёжь заботится о мемориалах-1

Молодежь, школьники и местные жители в любую погоду наводят порядок на местах захоронения, убирают прилегающую территорию, высаживают деревья. Только в 2021 году в районе установили 4 новых памятника, еще 5 монументов полностью реконструировали.  

Подробнее – Алеся Иванова.  

В Крупском районе хорошо знают, что такое война. Здесь от рук оккупантов погибли более 7 тысяч человек. Полностью уничтожено 10 деревень. Память о тех страшных событиях до сих пор хранят обелиски и воинские захоронения. Многие из них требуют реконструкции. В агрогородке Ухвала недавно благоустроили обелиск жертвам фашизма.  

«Кто, если не мы». В Крупском районе 100 памятных мест. Посмотрите, как молодёжь заботится о мемориалах-4

Алеся Иванова, корреспондент:
В октябре 1942 года за связь с партизанами были расстреляны 150 мирных жителей деревни, их тела бросили в колодец, который раньше стоял на этом месте, и засыпали песком. В 60-е годы здесь установили первый обелиск – в память о погибших.  

Старый памятник покосился. Благодаря средствам, заработанным на субботнике, здесь уложили плитку, установили новый обелиск и облагородили территорию. А ответственные за чистоту и порядок – местные жители, в том числе школьники.  

«Кто, если не мы». В Крупском районе 100 памятных мест. Посмотрите, как молодёжь заботится о мемориалах-7

Яна Швед, ученица Ухвальской средней школы:  
Мы сегодня убирали памятники, то есть в основном протирали, убирали территорию вокруг памятника. Мы знаем историю каждого памятника, которые установлены на нашей территории. У нас их 4, мы все их убираем. Ходим каждый год по несколько раз.  

«Кто, если не мы». В Крупском районе 100 памятных мест. Посмотрите, как молодёжь заботится о мемориалах-10

Павел Макаревич, ученик Ухвальской средней школы:  
Кто, если не мы. Молодое поколение должно заботиться об этих местах. На нас лежит большая ответственность.

Подробнее в видеоматериле.  

# Великая Отечественная война # общество # Светлана Готченя # Павел Макаревич # Яна Швед # Алеся Иванова # Роман Фомин # Андрей Воробьев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вольфович: 5 учений проходят на территориях Польши и Латвии, более 14 тысяч человек. Достаточно, чтобы развязать конфликт
25 ноября 2021 14:47

Вольфович: 5 учений проходят на территориях Польши и Латвии, более 14 тысяч человек. Достаточно, чтобы развязать конфликт

Как работают волонтёры и какой средний чек у местной автолавки за сутки? 18-й день пребывания беженцев на границе
25 ноября 2021 14:26

Как работают волонтёры и какой средний чек у местной автолавки за сутки? 18-й день пребывания беженцев на границе

«Между всеми странами заключены договоры о сотрудничестве». В Минске начался форум учёных государств СНГ
25 ноября 2021 14:17

«Между всеми странами заключены договоры о сотрудничестве». В Минске начался форум учёных государств СНГ