«Кто, если не мы». В Крупском районе 100 памятных мест. Посмотрите, как молодёжь заботится о мемориалах

Новости Беларуси. В Крупском районе ведется масштабная работа по реставрации и благоустройству мемориальных комплексов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Молодежь, школьники и местные жители в любую погоду наводят порядок на местах захоронения, убирают прилегающую территорию, высаживают деревья. Только в 2021 году в районе установили 4 новых памятника, еще 5 монументов полностью реконструировали. Подробнее – Алеся Иванова. В Крупском районе хорошо знают, что такое война. Здесь от рук оккупантов погибли более 7 тысяч человек. Полностью уничтожено 10 деревень. Память о тех страшных событиях до сих пор хранят обелиски и воинские захоронения. Многие из них требуют реконструкции. В агрогородке Ухвала недавно благоустроили обелиск жертвам фашизма.

Алеся Иванова, корреспондент:

В октябре 1942 года за связь с партизанами были расстреляны 150 мирных жителей деревни, их тела бросили в колодец, который раньше стоял на этом месте, и засыпали песком. В 60-е годы здесь установили первый обелиск – в память о погибших. Старый памятник покосился. Благодаря средствам, заработанным на субботнике, здесь уложили плитку, установили новый обелиск и облагородили территорию. А ответственные за чистоту и порядок – местные жители, в том числе школьники.

Яна Швед, ученица Ухвальской средней школы:

Мы сегодня убирали памятники, то есть в основном протирали, убирали территорию вокруг памятника. Мы знаем историю каждого памятника, которые установлены на нашей территории. У нас их 4, мы все их убираем. Ходим каждый год по несколько раз.