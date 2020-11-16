Обязательный масочный режим введён в Минской области. Где нельзя находиться без средств защиты?

Новости Беларуси. В Минской области введен обязательный масочный режим, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Теперь использовать средства индивидуальной защиты нужно во всех объектах: аптеках, магазинах, кафе, в общественном транспорте.
Новости Беларуси. В Минской области введен обязательный масочный режим, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Теперь использовать средства индивидуальной защиты нужно во всех объектах: аптеках, магазинах, кафе, в общественном транспорте.
Штраф за отсутствие маски пока не предусмотрен. Прямую ответственность за посетителей будут нести руководители организаций.
Кстати, клиентов могут не обслуживать в магазинах, если они будут без средств защиты.
Анжела Галенчик, заведующая отделом эпидемиологии Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Для физических лиц пока на уровне предупреждений. Естественно, в первую очередь должна быть мотивация со стороны каждого человека для сохранения здоровья своего и своих окружающих. Разговор идет только об общедоступных местах, транспорте, торговых объектах, объектах общепита. При нахождении на свежем воздухе, конечно, такие мероприятия не распространяются.
Чтобы не допустить распространения инфекции, в области действуют и другие меры профилактики. В частности, ежедневно проводится мониторинг выявления и заболеваемости людей коронавирусом, дается оценка и прогноз развития эпидемиологической ситуации.
Проведение спортивных, культурных и других массовых мероприятий также ограничено.
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