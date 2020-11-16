Обязательный масочный режим введён в Минской области. Где нельзя находиться без средств защиты?

Новости Беларуси. В Минской области введен обязательный масочный режим, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Теперь использовать средства индивидуальной защиты нужно во всех объектах: аптеках, магазинах, кафе, в общественном транспорте.

Штраф за отсутствие маски пока не предусмотрен. Прямую ответственность за посетителей будут нести руководители организаций. Кстати, клиентов могут не обслуживать в магазинах, если они будут без средств защиты.