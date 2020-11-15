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На обработку поверхностей уходит 240 литров рабочего раствора. Какие меры принимают в детских садах во время коронавируса?

15 ноября 2020 17:39
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Новости Беларуси. Обязательный масочный режим – сразу несколько регионов страны были вынуждены ввести такую практику, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Столь жесткие требования официально обозначили в Минске, в Новополоцком районе Витебской области, а также сразу в 15 из 21 районов Могилевской области.

Маски и перчатки – вынужденная часть дресс-кода, с которой многие уже смирились. В борьбе с пандемией профилактические меры стали самым эффективным способом притормозить развитие вируса. Выполнение элементарных правил, понятных даже ребенку, способно существенно влиять на цифры статистики.

Как сдерживают коронавирус в регионах Могилевской области (от порога детского сада до рабочего места), видела Юлия Мычка.

На обработку поверхностей уходит 240 литров рабочего раствора. Какие меры принимают в детских садах во время коронавируса?-1

К ребятам из агрогородка Восход в гости пришел коронавирус, к счастью, ненастоящий. Роль злодея досталась воспитателю. У такой сказки недетский смысл – донести малышам, как важно соблюдать элементарные правила, которые уберегут от болезней.

На обработку поверхностей уходит 240 литров рабочего раствора. Какие меры принимают в детских садах во время коронавируса?-4

Из-за коронавируса мы перестали с мамой ходить в гости.

На обработку поверхностей уходит 240 литров рабочего раствора. Какие меры принимают в детских садах во время коронавируса?-7

Мы так часто моем руки, что дома мыло заканчивается.

На обработку поверхностей уходит 240 литров рабочего раствора. Какие меры принимают в детских садах во время коронавируса?-10

Коронавирус – это такая болезнь, в которой надо носить маски.

В детском саду пока не было ни одного случая заболевания коронавирусом. Медсестра Инна Александровна уверена, что это не только счастливое стечение обстоятельств, но и результат большой профилактической работы.

На обработку поверхностей уходит 240 литров рабочего раствора. Какие меры принимают в детских садах во время коронавируса?-13

В месяц только на обработку поверхностей уходит 240 литров рабочего раствора. Ежедневно в группах работают бактерицидные лампы. Маски и перчатки – неотъемлемая часть дресс-кода сотрудников дошкольного учреждения.

На обработку поверхностей уходит 240 литров рабочего раствора. Какие меры принимают в детских садах во время коронавируса?-16

Инна Катунина, медсестра детского сада агрогородка Восход:
Если дезинфекцию игрушек и посуды мы раньше проводили только по эпидпоказаниям или при генеральной уборке, сейчас проводим каждый день в конце рабочего дня. Это первый момент. Обработка дезраствором ручек, поручней, перил каждые два часа. Проветривание каждые два часа.

На время пандемии детский сад работает практически в закрытом режиме. Родители забирают детей, не поднимаясь в группы.

На обработку поверхностей уходит 240 литров рабочего раствора. Какие меры принимают в детских садах во время коронавируса?-19

Юлия Майтак, жительница агрогородка Восход:
Мы соблюдаем все, что нам говорят в детском саду. И масочный режим. Маски и перчатки мы надеваем. Мы за здоровье наших детей, за здоровье всех родителей.

Работают в штатном режиме. Почему предприятие в Могилевской области не остановило производство во время пандемии? Подробнее здесь.

# Коронавирус # общество # Инна Катунина # Юлия Майтак # Юлия Мычка # Фотофакт

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