Как диабетики переносят коронавирус и в чём принципы правильного образа жизни? Рассказывает главный внештатный эндокринолог Минздрава

Новости Беларуси. Чем опасен диабет, как научиться с ним жить и почему диабетчики – в группе риска при заболевании COVID-19? Что еще, кроме неспортивного образа жизни, курения или злоупотребления алкоголем, может усугублять ситуацию? А что наоборот – помогать безболезненно ее преодолевать? В студии программы «Неделя» на СТВ Наталья Карлович, главный внештатный эндокринолог Минздрава Беларуси. Евгений Поболовец, ведущий СТВ:

Сахарный диабет. Думаю, каждый зритель слышал это словосочетание. Насколько я понимаю, люди, которые болеют сахарным диабетом, они как раз и находятся в группе риска при заболеваемости COVID-19. У пациентов с сахарным диабетом тяжелее протекает коронавирусная инфекция

Наталья Карлович, главный внештатный эндокринолог Минздрава Беларуси:

Что касается коронавирусной инфекции и ее ассоциации с сахарным диабетом, действительно, пациенты с сахарным диабетом, может быть, не чаще заболевают, чем другие, но у них тяжелее протекает коронавирусная инфекция. Здесь очень важно учитывать три основных фактора, которые серьезным образом влияют на характер течения и прогноз выздоровления от коронавирусной инфекции. Во-первых, это возраст. Это общий популяционный критерий, и у пациентов с диабетом уже доказано, что возраст старше 60-65 лет ассоциирован с неблагоприятным прогнозом. Лишний вес и декомпенсация диабета. В данной ситуации важен сахар крови не только при диабете, но даже если у обычного пациента с коронавирусной инфекцией вдруг развилась гипергликемия, то считается, что это очень серьезно отягощает прогноз. И гипергликемия персистирующая, то есть постоянная, длительная выше 10, вне зависимости от того, есть диабет или нет, если это сопутствует коронавирусной инфекции, то прогноз неблагоприятен. Тем более, что при коронавирусной инфекции происходит ряд изменений внутри организма, которые обладают контринсулярным действием и могут привести к повышению сахара в крови сами по себе. Кроме того, при коронавирусной инфекции зачастую назначается лечение гормональное – глюкокортикостероидная терапия, которая тоже приводит к повышению сахара. «У пациента с диабетом, даже если у него все хорошо, на фоне лечения может произойти декомпенсация»

У пациента с диабетом, даже если у него все хорошо, на фоне лечения может произойти декомпенсация. Это вещи, на которые мы с трудом можем повлиять. Но на что мы точно можем повлиять – это в обычной жизни добиться удовлетворительных показателей компенсации, то есть гликированный гемоглобин, нормальное колебание сахара в крови в течение дня и третий критерий, о котором тоже не стоит забывать, это отсутствие гипогликемии. Евгений Поболовец:

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Сколько белорусов борются с этой проблемой? Мы учимся жить с диабетом и налаживаем партнерские отношения. Получается треугольник: врач – пациент – заболевание Наталья Карлович:

Это Всемирный день диабета, который учрежден Международной федерацией диабета – это такая международная организация, которая объединяет более 200 стран в мире. И если раньше считалось, что мы боремся с этим заболеванием: с одной стороны – мы, с другой стороны – болезнь, и кто кого победит, то сейчас парадигма сменилась. Мы говорим о том, что мы учимся жить с диабетом и налаживаем партнерские отношения: с одной стороны – пациента с заболеванием, с другой стороны – пациента с врачом. Получается такой треугольник: врач – пациент – заболевание. И здесь нельзя переоценивать роль никого из этих участников треугольника, потому что если пациент будет говорить: «Всё, у меня болезнь, ничего с этим поделать не могу», то это сразу признание того, что будет поражение. Сейчас очень серьезно развивается именно в эндокринологии телемедицинское консультирование, потому что это тоже один из нюансов, без которого помощь пациенту с диабетом на сегодня невозможна. Евгений Поболовец:

Я часто сталкивался с тем, что люди, которые болеют сахарным диабетом, не совсем серьезно к этому относятся. Им кажется, что они живут, все хорошо, и болезнь вроде как отступила. Насколько я знаю, это очень коварная болезнь – сахарный диабет. Есть какие-то рекомендации, помимо осмотра у врачей, лекарств? Может, надо менять свои привычки в образе жизни? «Возраст старше 40-45 лет – это фактор риска диабета. И лишний вес»

Наталья Карлович:

Да. Диабет развивается чаще всего (мы говорим о втором типе, которого у нас около 95 % всех случаев) у пациентов, которые имеют генетическую предрасположенность, с которой мы ничего не можем поделать, это те гены, с которыми мы родились. Возраст старше 40-45 лет – это фактор риска диабета. И лишний вес. Согласно со мной будет или нет большинство аудитории, но лишний вес – это почти всегда результат нашего неправильного образа жизни. Нормализация веса – основной момент лечения диабета Евгений Поболовец:

Неправильное питание, отсутствие движения... Наталья Карлович:

Да, и поэтому модификация образа жизни, направленная на нормализацию веса, – это основной момент лечения диабета. Я знаю много замечательных примеров, когда пациент, получив диабет и узнав, какие могут быть последствия, он таким коренным образом меняет свою жизнь, что у него сахар крови возвращается к пределам здорового человека. Человек иногда приходит и его трудно узнать, потому что он настолько изменяется в силу изменения образа жизни (я говорю не только про вес, но и вообще в целом про внешний вид).

Евгений Поболовец:

Вы имеете в виду, перестает злоупотреблять спиртным, перестает курить, начинает больше двигаться, да? В первую очередь важно питание и количество легкоусваиваемых углеводов Наталья Карлович:

Да. Что касается модификации образа жизни, то здесь есть несколько моментов. В первую очередь, это всегда питание. В питании важно учитывать количество легкоусваиваемых углеводов, потому что они быстро повышают сахар крови и быстро откладываются в виде жира, если этот сахар крови не используется для физических нужд организма. Кроме этого, калорийность рациона. Если суммарная калорийность рациона превышает то, что требуется организму, чтобы жить, если каждый день превышает на 1 килокалорию, то за год можно набрать знаете сколько? «Перерывы в приеме пищи больше 5 часов – это плохо, за исключением ночного интервала» Следующий момент – регулярность приема пищи. Очень многие этим пренебрегают. Вот, человек приходит и говорит: «Слушайте, я целый день ничего не ем. Ну что с того, что я съел 1200 калорий вечером, это же один раз в сутки». Я говорю: «Это вы знаете, что вы придете вечером и съедите эту 1200. Ваш организм не подозревает об этом». Если клеткам организма в течение четырех часов, пяти (а с шести и более – это точно) не поступают питательные вещества извне, он что начинает делать? Он включает сигнал SOS, разрушает собственные ткани, добывая глюкозу, и он обязательно включает режим энергосбережения. Это значит, все, что поступит, сразу аккумулируется, сохранится. Таким образом, замедляется обмен веществ. Евгений Поболовец:

Лучше питаться каждые два, три часа? Как лучше?

Наталья Карлович:

Тут надо ориентироваться на потребности собственного организма. Я, например, не смогла бы есть каждые 2 часа ни за что, хотя, может быть, это хорошо и кому-то подходит. Но то, что перерывы в приеме пищи больше 5 часов – это плохо, за исключением ночного интервала, это факт. Оптимальным считается трехразовое питание: завтрак, обед, ужин. И завтрак пропускать очень нехорошо. Тем, кто говорит, что не может ничего есть утром, я отвечаю: «Хотя бы через 2 часа после пробуждения». Ладно, не через 2, но хотя бы через 4. Имейте в виду, если это будет через 5, то вы таким образом замедлите свой обмен веществ, и организм включит режим энергосбережения. Евгений Поболовец:

Я читал, что когда проснешься, надо выпить стакан воды в обязательном порядке. О пользе питья воды после пробуждения утром: «То, что это хорошо, это однозначно» Наталья Карлович:

Хороший лайфхак, я тоже согласна. Я бы не стала про какую-то доказательную базу говорить, но то, что это хорошо, это однозначно. Происходит рассуждение, что пить: теплую, холодную, с лимоном, с чем-то еще. Здесь тоже нужно ориентироваться на собственные нужды. С одной стороны, когда человек выпивает холодную воду, организм тратит энергию на разогрев воды. Таким образом, вы тратите калории, чтобы подогреть воду, которую выпили. С другой стороны, это не физиологично для организма. Поэтому не суть важно, какую воду пить, но то, что это хорошо, это факт. О времени ужина: «За три часа до сна желательно ничего не есть. Главное, контролировать, чтобы было равновесие» Евгений Поболовец:

Второй момент: когда ужинать? Самый крайний срок по времени.

Наталья Карлович:

Если кто-то не может заснуть, если чего-нибудь не съест, я бы, например, не запрещала это делать. Иногда надо грешить немножко, хоть чуть-чуть, главное, чтобы это не мешало ни себе, ни окружающим. Евгений Поболовец:

Пирожное на ночь, да? Наталья Карлович:

До такой степени грешить не стоит, но иногда себе позволять что-то нужно и подстраиваться под собственные желания нужно. Но есть общее правило: за три часа до сна желательно ничего не есть. Я лично это правило иногда нарушаю и ничего. Главное, контролировать, чтобы было равновесие. Евгений Поболовец:

В любом деле без фанатизма. Наталья Карлович:

Да. О питании мы поговорили. На втором месте стоит физическая активность, естественно. Здесь есть правило, что не менее 30 минут и не менее пяти раз в неделю нужна регулярная физическая активность. Многие говорят: «Я в течение дня по 5 минут бегаю раз шесть, вот и набегает эти 30 минут». Нет, здесь речь идет именно о регулярной – подряд – физической активности. Евгений Поболовец:

То есть выйти и просто пройтись? Наталья Карлович:

Да. Евгений Поболовец:

От гормональных заболеваний сколько белорусов страдает? «В эндокринологии нет почти ни одного заболевания, от которого можно было бы излечиться»

Наталья Карлович:

По официальной статистике, на 1 января 2020 года (статистика у нас ежегодная) за прошлый год зарегистрирован почти миллион случаев эндокринных заболеваний. По сути 10 %. Чтобы вы понимали, зарегистрированные случаи – это когда человек обратился и у него зарегистрирована какая-то патология эндокринная. Конечно, наблюдаются значительно меньше. Если говорить о наиболее социально значимой эндокринной патологии, то, конечно же, это сахарный диабет. Пациентов с сахарным диабетом на 1 января 2020 года у нас 352,5 тысячи, то есть примерно треть от всех зарегистрированных случаев. Около 400 тысяч случаев – это патология щитовидной железы, а все остальное – прочие эндокринные заболевания. Где-то 70-80 % всей эндокринной патологии, которая регистрируется у граждан Республики Беларусь (в принципе, как и в мире) – это или сахарный диабет, или патология щитовидной железы. В эндокринологии нет почти ни одного заболевания, от которого можно было бы излечиться. Если установлен диабет или патология щитовидной железы, то, скорее всего, это навсегда. В данной ситуации нужно определиться, что дальше с этим делать и как наблюдаться. И вот наблюдение большинства заболеваний эндокринных положено у врача-эндокринолога, и эта помощь тоже довольно четко регламентирована. Наблюдение производится или в территориальной поликлинике по месту жительства, или же в областном. На уровне Минска – в Городском эндокринологическом диспансере. Также у нас есть республиканские учреждения, где оказывается медицинская помощь пациентам с эндокринной патологией, но здесь уже не диспансерное наблюдение, а консультативное: высокие технологии и прочее.