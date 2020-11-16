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В Минске полностью сформировали стабфонд сельхозпродукции

16 ноября 2020 13:39
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Новости Беларуси. В Минске полностью сформировали стабилизационный фонд сельхозпродукции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске полностью сформировали стабфонд сельхозпродукции-1

Всего на межсезонный период в хранилища предприятия «Партизанское» заложили 1,5 тысячи тонн картофеля, 800 тонн капусты, по полтысячи тонн моркови, лука и яблок, а также 250 тонн свеклы.

В Минске полностью сформировали стабфонд сельхозпродукции-4

К слову, для каждого вида овощей и фруктов – специальный режим хранения, который будет поддерживаться в течение всего периода – до 31 мая. Цены на продукцию также оградят от сезонных колебаний.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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