МВД: 15 ноября по стране было зафиксировано 35 протестных акций

Новости Беларуси. 15 ноября в Беларуси было зафиксировано 35 протестных акций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хотелось глазами своими это увидеть». Четверо мужчин рассказали, зачем пришли на протесты

Как сообщает МВД, всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены более 700 человек.