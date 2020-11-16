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МВД: 15 ноября по стране было зафиксировано 35 протестных акций

16 ноября 2020 13:42
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Новости Беларуси. 15 ноября в Беларуси было зафиксировано 35 протестных акций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

МВД: 15 ноября по стране было зафиксировано 35 протестных акций-1

«Хотелось глазами своими это увидеть». Четверо мужчин рассказали, зачем пришли на протесты

Как сообщает МВД, всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены более 700 человек.  

# Акции протеста # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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