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Минздрав: обязательный масочный режим постепенно введут по всей Беларуси

16 ноября 2020 10:46
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Новости Беларуси. В Минской области вводят масочный режим. Ожидается, что подобные решения примут местные власти во всех регионах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав: обязательный масочный режим постепенно введут по всей Беларуси-1

По правилам, граждане должны использовать средства индивидуальной защиты на рабочих местах, обязательно в магазинах, кафе и общественном транспорте.

Штрафы за отсутствие маски не предусмотрены, однако ответственность за людей, которые пренебрегают такой защитой от коронавирусной инфекции, будут нести руководители организации, где выявили нарушителя.

Минздрав: обязательный масочный режим постепенно введут по всей Беларуси-4

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# Коронавирус # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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