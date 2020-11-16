Минздрав: обязательный масочный режим постепенно введут по всей Беларуси

Новости Беларуси. В Минской области вводят масочный режим. Ожидается, что подобные решения примут местные власти во всех регионах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По правилам, граждане должны использовать средства индивидуальной защиты на рабочих местах, обязательно в магазинах, кафе и общественном транспорте.

Штрафы за отсутствие маски не предусмотрены, однако ответственность за людей, которые пренебрегают такой защитой от коронавирусной инфекции, будут нести руководители организации, где выявили нарушителя.