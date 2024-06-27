Обязательно возьмите мобильный телефон! Что ещё нужно знать перед походом в лес, рассказали в МЧС

Лето в самом разгаре, пора устроить пикник на свежем воздухе. Можно отправиться в лес на поиски ценных даров природы. Но главное не забывать про правила безопасности. Иногда грибники и ягодники увлекаются настолько, что не могут самостоятельно найти дорогу домой. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анастасия Швайбович, представитель Минского областного управления МЧС. Александр Меженный, ведущий:

Мы каждый год говорим об одном и том же. Про печи говорим, и про пал травы, и про лес непосредственно. Тем не менее люди теряются. Есть ли статистика по отношению к прошлым годам? Ситуация хоть как-то улучшается или все там же?

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Тема действительно актуальная. Что касается статистики, то как только начинается грибной или ягодный сезон, спасателям практический ежедневно поступают сообщения о том, что кто-то заблудился и требуется помощь в поисках. Вот что касается мобильных телефонов. Не все знают или, может быть, знают, но специально не берут. Конечно же, отсутствие мобильного телефона усложняет поиски тех, кто отправился за лесной добычей. Ольга Бурлакова, ведущая:

То есть первый пункт, самый основной, мы уже отметили – брать с собой мобильный телефон. Телефон мобильный обязательно должен быть с собой и быть заряжен. Дальше что можно посоветовать?