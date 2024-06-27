Что ждёт зрителей на главном open-air лета «Солнцестояние»? Рассказала соорганизатор фестиваля

28 июня на стадионе «Мухавец» в городе Пружаны Брестской области пройдет главный open-air этого лета – грандиозный рок-фестиваль «Солнцестояние». Три дня этот город будет встречать на своей сцене легендарных рок-музыкантов не просто СНГ, но и всего мира.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Полина Жданович, соорганизатор рок-фестиваля «Солнцестояние».
Александра Каштанова, ведущая:
Мы уже неоднократно рассказывали про этот фестиваль. Невероятное количество участников. Расскажите все-таки, кто в списке, на кого следует пойти?
Полина Жданович, соорганизатор рок-фестиваля «Солнцестояние»:
У нас три дня фестиваля, два дня фестиваля с основными хедлайнерами. Это культовые артисты Российской Федерации. Но наш фестиваль приобрел уровень международного, потому что в состав хедлайнеров у нас будет входить Джозеф Линн Тернер – это экс-солист мировой группы Deep Purple. Что касается основных артистов, у нас «Братья Гримм», «Смысловые галлюцинации», «Моральный кодекс». У нас золотой состав группы «Парк Горького», «Агата Кристи» – Вадим Самойлов, «Черный Кофе», группа «СерьГа». Очень много артистов. Буквально на днях произошла неприятная новость. К сожалению, группа «Кино» не сможет принять участие в нашем фестивале. Но не нужно унывать, потому что вместо группы «Кино» у нас будет сразу три новых хедлайнера.
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