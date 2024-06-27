Что ждёт зрителей на главном open-air лета «Солнцестояние»? Рассказала соорганизатор фестиваля

28 июня на стадионе «Мухавец» в городе Пружаны Брестской области пройдет главный open-air этого лета – грандиозный рок-фестиваль «Солнцестояние». Три дня этот город будет встречать на своей сцене легендарных рок-музыкантов не просто СНГ, но и всего мира.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Полина Жданович, соорганизатор рок-фестиваля «Солнцестояние».

Александра Каштанова, ведущая:

Мы уже неоднократно рассказывали про этот фестиваль. Невероятное количество участников. Расскажите все-таки, кто в списке, на кого следует пойти?