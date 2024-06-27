Вузы Беларуси начинают принимать документы от абитуриентов-целевиков

Белорусские вузы начинают прием документов у абитуриентов-целевиков. Выпускники школ, заключившие договор с организациями – заказчиками кадров, могут подавать документы в приемные комиссии уже сегодня, 27 июня. Кампания продлится до 2 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затем в вузах пройдут внутренние экзамены ребята будут сдавать вступительное испытание в устной или практической форме по профильному предмету. Конкурс на зачисление будет формироваться на основании среднего балла аттестата, который должен быть не ниже 7, и полученной на экзамене отметки. Итоговые списки поступивших будут опубликованы до 12 июля.

Напомним, что целевое направление предполагает бесплатное обучение в высшем учебном заведении. После окончания вуза молодой специалист должен отработать в организации, с которой он заключил целевой договор, пять лет.