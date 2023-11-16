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«Обязательно сделаю замечание». Когда можно резко ответить на грубость?

16 ноября 2023 20:06
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Последнее время мы все чаще сталкиваемся с грубостью и неадекватным поведением. Люди стали нервными и раздражительными. О том, в чем причина и как реагировать на грубость в свой адрес, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Вы как-то распознаете людей, кому можно ответить [на хамство – прим. ред.], а кому нельзя?

«Обязательно сделаю замечание». Когда можно резко ответить на грубость?-1

Светлана Агарвал, певица:
В зависимости от степени, конечно, этого отношения, хамства. Я сама по себе деликатный человек, но если вижу крайне несправедливое отношение к старшим, несправедливое, некрасивое отношение к женщине, обязательно сделаю замечание. За это тоже получаю по носу, но всегда в ответ говорю: «Спасибо, что не ударили». Все как-то успокаивается, нормализуется.

Алеся Лакина:
Кто-то возьмет и ударит, есть разные мужчины.

Светлана Агарвал:
Слава богу, до сих пор не было. Но я же поблагодарила за то, что не ударили все-таки: «Спасибо, что не ударили».

«Наказуемо ли хамство в интернете?» Ответил адвокат – подробнее здесь.

# Психология # общество # Алеся Лакина # Светлана Агарвал # Фотофакт

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