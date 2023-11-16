«Обязательно сделаю замечание». Когда можно резко ответить на грубость?

Последнее время мы все чаще сталкиваемся с грубостью и неадекватным поведением. Люди стали нервными и раздражительными. О том, в чем причина и как реагировать на грубость в свой адрес, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Вы как-то распознаете людей, кому можно ответить [на хамство – прим. ред.], а кому нельзя?