«Наказуемо ли хамство в интернете?» Ответил адвокат

Последнее время мы все чаще сталкиваемся с грубостью и неадекватным поведением. Люди стали нервными и раздражительными. О том, в чем причина и как реагировать на грубость в свой адрес, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Инна Слобина, адвокат специализированной юридической консультации г. Минска «Правовая защита» МГКА:

Возможно. Все зависит от степени того же оскорбления. Здесь, конечно, проще, можно сделать скриншот. Здесь все зависит от степени: либо пойти в УВД, написать заявление на привлечение к административной либо уголовной ответственности, потому что это может быть и клевета, либо это защита чести и достоинства – уже мы можем пойти в суд. В этой ситуации мы тоже можем еще, если нам это причинило нравственные или физические страдания, просить компенсацию морального вреда. Но в этой ситуации суд на свое усмотрение, учитывая особенности личности, какие были физические, нравственные страдания, взыскивает некую сумму.