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«Наказуемо ли хамство в интернете?» Ответил адвокат

16 ноября 2023 17:34
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Последнее время мы все чаще сталкиваемся с грубостью и неадекватным поведением. Люди стали нервными и раздражительными. О том, в чем причина и как реагировать на грубость в свой адрес, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Наказуемо ли хамство в интернете?

«Наказуемо ли хамство в интернете?» Ответил адвокат-1

Инна Слобина, адвокат специализированной юридической консультации г. Минска «Правовая защита» МГКА:
Возможно. Все зависит от степени того же оскорбления. Здесь, конечно, проще, можно сделать скриншот. Здесь все зависит от степени: либо пойти в УВД, написать заявление на привлечение к административной либо уголовной ответственности, потому что это может быть и клевета, либо это защита чести и достоинства – уже мы можем пойти в суд. В этой ситуации мы тоже можем еще, если нам это причинило нравственные или физические страдания, просить компенсацию морального вреда. Но в этой ситуации суд на свое усмотрение, учитывая особенности личности, какие были физические, нравственные страдания, взыскивает некую сумму.

Штраф до 200 базовых величин. Что считают хамством по закону – подробнее здесь.

 

# Интернет # общество # Алеся Лакина # Фотофакт

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