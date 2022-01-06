«Обязательно приготовить 12 разных блюд». Какие традиции празднования Рождества есть в белорусских семьях?

Новости Беларуси. Новогодняя неделя продолжается. Мы накануне Рождества. Этот день связан с огромным количеством обрядов и поверий. Об уникальных традициях праздника поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Я понимаю, что все-таки мы должны возвращаться к своим исконным традициям, потому что это наша культура, так жили наши предки. Почему погоня за всем западным вдруг стала намного интереснее? Что самое главное еще в канун сочельника по традициям мы можем или не можем себе позволить, чтобы не нарушить совсем? Есть ли свод правил – можно или нельзя?

Мария Шаплыко, председатель Братства апостола Иоанна Богослова при кафедральном соборе:

Понятно, что есть традиции, что в этот день не принято до первой звезды употреблять пищу. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Кстати, про первую звезду. Многие помнят рекламу, что до первой звезды нельзя. И думают, что можно начинать отмечать Рождество, праздновать, есть в ночь на 7 января. Так ли это? Мария Шаплыко:

Я бы сказала, это не так. Мы начинаем разговляться только после того, как посетили Божественную литургию, приняли в себя причастие и уже потом всей семьей собрались за рождественским столом. Только после этого мы можем разговляться, то есть время в этот момент не играет никакого значения. Алеся Лакина:

Мне интересно узнать, какие же все-таки службы нужно посетить в церкви, чтобы проникнуться этим духом Рождества?

Виталий Малишевский, настоятель прихода святой Анастасии Узорешительницы Минска:

В первую очередь, это предпраздничные службы, рождественский сочельник. И важно помнить, что у нас всегда есть еще дни предпразднества. Именно в эти дни в храме читаются все пророческие книги, все отрывки евангельские о пришествии в мир Спасителя. Потому что, самое важное, чтобы человек понял смысл праздника. Это раскрывается, толкуется. Многие, к сожалению, игнорируя вот эти дни, предшествующие самому празднику, упускают возможность из года в год узнать самые важные для себя вещи. Потому что Евангелие говорит не столько о том, как Бог явился в мир, а, в первую очередь, то, что нужно знать человеку для его жизни сейчас, в данный момент. Так происходит, что человек из года в год знает, слышит о том, что совершается праздник Рождества Христова, и Новый год отмечает, но самые важные моменты, которые ему необходимы – такие маяки в жизни, не видит. Поэтому начинает путаться, как говорят, в трех соснах, совершает ошибки. Поэтому назидательное, в первую очередь, значение вот этих предпраздничных служб. И ради этого мы должны их посещать. Здесь мы должны уделить внимание, почему сочельник – время не просто ради пищи, чтобы изменить какой-то рацион питания. А для того, чтобы не заниматься долгой готовкой всякой вареной пищи, приготовлением ее, сухим пайком обойтись и побывать на богослужении.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Все-таки как в ваших семьях? Есть какие-то традиции, как вы проводите сочельник? Мария Шаплыко:

У нас все достаточно просто. Мы после всенощного богослужения собираемся тоже за большим столом. Мама перед этим приготовила – у нас просто есть русская печка, родители у меня живут за городом – кутью. Застеленный белой скатертью стол с соломой, посередине ставится вот это блюдо с кутьей. Потом готовится еще питье – теплая вода с медом. Мы все вместе с этой большой тарелки кушаем и потом уже идем отдыхать. Алена Родовская:

То есть это, по сути дела, завтрак? Мария Шаплыко:

В каком-то смысле. Если учесть то, что… Алена Родовская:

Всю ночь вы не спали? Мария Шаплыко:

Нет, это имеется ввиду сочельник, то есть это 6-го числа вечером. Алеся Лакина:

Я насколько слышала еще, чтобы все было благополучно в семье, каждый из членов семьи должен съесть хотя бы одну ложку этой сладкой каши? Мария Шаплыко:

Это обязательно. Но я не знаю, надо ли это, чтобы было все хорошо. Просто кутья. Мы вместе сидим за столом, кушаем с одной тарелки. Алена Родовская:

А верно ли утверждение, чтобы год был богат и в изобилии, нужно обязательно приготовить 12 разных блюд, по месяцу на каждое.

Вероника Сердюк, председатель центра поддержки семьи и материнства «Матуля»:

В нашей традиции есть такой обычай. Я бы хотела сказать батюшке, что он совершенно прав в том, что в этот день служится совершенно особая служба, где читаются паремии Рождества. Я все это могла себе позволить, пока была студенткой, присутствовать в храме. Когда я стала многодетной мамой, мне самой пришлось все готовить, эти 12 блюд. Мы нашли такой выход. Я эти паремии ставлю и слушаю, пока готовлю 6-го числа. А вообще, когда я занялась традицией адвента, подготовки сорокадневной к Рождеству, мы включаем чтение этих паремий каждое воскресенье, пока идет Рождественский пост. Поэтому, кто не успевает, кто на работе в этот день, не может, я всем предлагаю такой выход. Найдите в интернете паремии Рождества, почитайте эти пророчества, которые готовят нас к Рождеству. Понятно, что мы все тоже все идем на ночную службу. Где-то в 9 вечера у нас получается сесть за стол. А вот кутья освещается в храме. То есть те хозяюшки, которые успевают, ее готовят. Это вареное зерно со всякими орешками, сухофруктами, заправленное маковым молочком, медиком. Несут на эту службу, освещают 6-го числа. Могут домой принести, все покушают. Алена Родовская:

Любовь, какая есть истинно белорусская традиция?