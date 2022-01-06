«Гадать – это грех или не грех?» Вот что говорит об этом православная церковь

Новости Беларуси. Новогодняя неделя продолжается. Мы накануне Рождества. Этот день связан с огромным количеством обрядов и поверий. Об уникальных традициях праздника поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Мне моя бабушка в детстве очень четко сказала однажды, и я запомнила это на всю жизнь, что гадать – это грех, большой грех. И я в подростковом возрасте, когда уже выросла, помнила, что нельзя, потому что ты грешишь. И в то же самое время, когда видишь огромное количество сообщений, что сейчас можно начать гадать, всевозможные способы гадания. Как церковь к этому относится? Гадать – это грех или не грех? Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Тем не менее, «Раз в крещенский вечерок девушки гадали». Алена Родовская:

Я выросла с четким убеждением, что церковь этого не разрешает, нельзя.

Виталий Малишевский, настоятель прихода святой Анастасии Узорешительницы Минска:

Церковь помогает человеку определить, где традиция, где суеверие, а где вера истинная. Вообще само гадание относится в церкви к суеверию. Суеверие в переводе с греческого означает пустая, глупость, пустота, самообман. А в еврейском варианте это вообще дым. То есть чем занимается человек? Алена Родовская:

Но тут есть лазейка, понимаете? То есть вы позволяете ему тратить на пустое, чтобы он сам к этому пришел и от этого отказался. Виталий Малишевский:

Да, Господь говорит, что не надо нам гадать. Он для того и пришел в этот мир, чтобы дать нам знание. Мы говорим: «Знание – сила». В евангельском чтении на праздник читается о том, что Бог есть свет. И он пришел в этот мир просветить, чтобы мы не жили во тьме. А гадание – это как раз таки попытка узнать жизнь, но только без Бога, как бы находясь в темноте. Алена Родовская:

И тем не менее все гадания сводятся к рождественским праздникам, когда все начинают это делать.