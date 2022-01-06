«Гадать – это грех или не грех?» Вот что говорит об этом православная церковь

Новости Беларуси. Новогодняя неделя продолжается. Мы накануне Рождества. Этот день связан с огромным количеством обрядов и поверий. Об уникальных традициях праздника поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Новости Беларуси. Новогодняя неделя продолжается. Мы накануне Рождества. Этот день связан с огромным количеством обрядов и поверий. Об уникальных традициях праздника поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Мне моя бабушка в детстве очень четко сказала однажды, и я запомнила это на всю жизнь, что гадать – это грех, большой грех. И я в подростковом возрасте, когда уже выросла, помнила, что нельзя, потому что ты грешишь. И в то же самое время, когда видишь огромное количество сообщений, что сейчас можно начать гадать, всевозможные способы гадания. Как церковь к этому относится? Гадать – это грех или не грех?
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Тем не менее, «Раз в крещенский вечерок девушки гадали».
Алена Родовская:
Я выросла с четким убеждением, что церковь этого не разрешает, нельзя.
Виталий Малишевский, настоятель прихода святой Анастасии Узорешительницы Минска:
Церковь помогает человеку определить, где традиция, где суеверие, а где вера истинная. Вообще само гадание относится в церкви к суеверию. Суеверие в переводе с греческого означает пустая, глупость, пустота, самообман. А в еврейском варианте это вообще дым. То есть чем занимается человек?
Алена Родовская:
Но тут есть лазейка, понимаете? То есть вы позволяете ему тратить на пустое, чтобы он сам к этому пришел и от этого отказался.
Виталий Малишевский:
Да, Господь говорит, что не надо нам гадать. Он для того и пришел в этот мир, чтобы дать нам знание. Мы говорим: «Знание – сила». В евангельском чтении на праздник читается о том, что Бог есть свет. И он пришел в этот мир просветить, чтобы мы не жили во тьме. А гадание – это как раз таки попытка узнать жизнь, но только без Бога, как бы находясь в темноте.
Алена Родовская:
И тем не менее все гадания сводятся к рождественским праздникам, когда все начинают это делать.
Вероника Сердюк, председатель центра поддержки семьи и материнства «Матуля»:
Потому что в традиционной культуре это было время отдыха, не было никаких работ. Время, когда посещались родственники, ходили гуляли. Такое время безделья. Это называлось Cвяточные дни, Святки. Они длились до Крещения, а в некоторых культурах и до Сретения, 40 дней. Людям хотелось узнать, что их ждет в следующем году. Потому что понятно, сейчас мы на высоком уровне цивилизации, примерно представляем, что все мы выживем. А в прошлые века не так легко было, и люди боялись будущего. Это было самое темное время года. То есть психологически можно объяснить, почему люди хотели узнать, что их ждет. Как там уродится жито и все. Вы знаете, что был такой обряд посевания, когда ходили мальчики, сыпали зерно и говорили: сею, сею, посеваю, з Новым роком поздравляю, сею жито, пшеницу, всякую пашницу, дай вам Бог дождаться, самим маць и нам давать. Это тоже пожелание того, чтобы земля дала урожай. В традиционной аграрной культуре это было важно людям. Стоял вопрос жизни и смерти.
«В деревнях еще все помнят это обычай». А как колядовать на Рождество городским жителям – подробнее здесь.