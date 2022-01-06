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«Ситуация с ковидом перманентная». Много ли верующих перестали ходить на службу из-за пандемии?

06 января 2022 15:03
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Новости Беларуси. Новогодняя неделя продолжается. Мы накануне Рождества. Этот день связан с огромным количеством обрядов и поверий. Об уникальных традициях праздника поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Много ли сейчас на рождественскую литургию приходит пожилых людей, Виталий? Учитывая, что у нас есть ситуация не очень простая с ковидом?

«Ситуация с ковидом перманентная». Много ли верующих перестали ходить на службу из-за пандемии?-1

Виталий Малишевский, настоятель прихода святой Анастасии Узорешительницы Минска:
Я вам скажу, что ситуация с ковидом перманентная. Люди первое время пандемии не пугались ее и ходили в храм. Затем, когда пошли уже тяжелые случаи, стали перестраховываться, оставаться дома. Благо, есть возможность трансляции, присутствия онлайн.

Алена Родовская:
Хотелось бы получить какое-то напутствие, что можно сделать дома, чтобы не чувствовать себя потом виноватым и греховным?

«Ситуация с ковидом перманентная». Много ли верующих перестали ходить на службу из-за пандемии?-4

Виталий Малишевский:
Дело в том, что церковный праздник Рождество имеет не только дни предпразднества, но и попразднества. То есть он не будет длиться один день 7 января. Он будет длится целый период, это называется рождественские праздники и Святки. Мы можем в эти дни и в храм прийти для того, чтобы помолиться и, главное, исповедаться, причаститься. Потому что без причастия праздник – это не праздник. Поэтому есть всегда возможность найти время. Каждому человеку решать индивидуально, как провести этот праздник.

Алена Родовская:
Главное, чтобы с Богом?

Виталий Малишевский:
Конечно.

«Гадать – это грех или не грех?» Вот что говорит об этом православная церковь – подробнее здесь.

# Церковные праздники # общество # Алена Родовская # Виталий Малишевский # Фотофакт

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