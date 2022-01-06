«Ситуация с ковидом перманентная». Много ли верующих перестали ходить на службу из-за пандемии?

Новости Беларуси. Новогодняя неделя продолжается. Мы накануне Рождества. Этот день связан с огромным количеством обрядов и поверий. Об уникальных традициях праздника поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Много ли сейчас на рождественскую литургию приходит пожилых людей, Виталий? Учитывая, что у нас есть ситуация не очень простая с ковидом?

Виталий Малишевский, настоятель прихода святой Анастасии Узорешительницы Минска:

Я вам скажу, что ситуация с ковидом перманентная. Люди первое время пандемии не пугались ее и ходили в храм. Затем, когда пошли уже тяжелые случаи, стали перестраховываться, оставаться дома. Благо, есть возможность трансляции, присутствия онлайн. Алена Родовская:

Хотелось бы получить какое-то напутствие, что можно сделать дома, чтобы не чувствовать себя потом виноватым и греховным?