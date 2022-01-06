«Молиться можно и не в храме». А как к трансляции богослужений относится православная церковь?

Новости Беларуси. Новогодняя неделя продолжается. Мы накануне Рождества. Этот день связан с огромным количеством обрядов и поверий. Об уникальных традициях праздника поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Сейчас практически все телеканалы транслируют в прямом эфире рождественские богослужения. Люди, которые не могут прийти в храм, могут смотреть это по телевизору. Как церковь относится к тому, что человек не приходит в храм, а, например, смотрит это по телевизору либо слушает?

Вероника Сердюк, председатель центра поддержки семьи и материнства «Матуля»:

Я была однажды в такой ситуации – только родила ребенка и не могла присутствовать на службе, но мне очень хотелось. Я попросила своего мужа сделать трансляцию. И нас, таких мамочек, набралось очень много. Это не только старые бабушки, которые сидят дома и не могут дойти до храма. Очень многие люди не могут себе позволить. И ковидные годы показали, что иногда это единственная возможность побыть. Алена Родовская:

То есть церковь терпимо к этому относится? То есть, пожалуйста, самое главное, чтобы вы все равно были рядом и видели это все?

Любовь Сысоева, ведущий научный сотрудник отдела древнебелорусского искусства:

Молиться можно и не в храме, мне кажется.

Мария Шаплыко, председатель Братства апостола Иоанна Богослова кафедрального собора:

Но самое главное – это все равно присутствие в храме. Алена Родовская:

Правильно говорит, вера в Бога. Но именно в храме ты получаешь ту самую энергию. Можно причаститься и сделать все необходимые ритуалы, чтобы быть с Богом. И общая молитва более сильная, чем ты просто помолишься один, сидя дома, да?