«Обязательно приду на референдум и сделаю свой выбор». Белорусы рассказали, насколько важна для них политическая кампания

Новости Беларуси. Мы продолжаем знакомить с мнениями, которые высказали нашим корреспондентам белорусы в разных регионах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их оценка важности политической кампании, которая проходит в стране, – прямо сейчас.

Наша страна дает все, чтобы мы могли осуществить свои мечты: бесплатное образование, распределение, помощь самим организациям. Самое главное – это сохранить это, преумножить и ценить.