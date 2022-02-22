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«Обязательно приду на референдум и сделаю свой выбор». Белорусы рассказали, насколько важна для них политическая кампания

22 февраля 2022 18:25
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Новости Беларуси. Мы продолжаем знакомить с мнениями, которые высказали нашим корреспондентам белорусы в разных регионах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Их оценка важности политической кампании, которая проходит в стране, – прямо сейчас.  

«Обязательно приду на референдум и сделаю свой выбор». Белорусы рассказали, насколько важна для них политическая кампания -1

Наша страна дает все, чтобы мы могли осуществить свои мечты: бесплатное образование, распределение, помощь самим организациям. Самое главное – это сохранить это, преумножить и ценить.  

«Обязательно приду на референдум и сделаю свой выбор». Белорусы рассказали, насколько важна для них политическая кампания -4

В этой стране нам жить, работать и растить наших детей. Как добросовестный гражданин своей страны я небезразличен к ее судьбе. Обязательно приду на референдум и сделаю свой выбор.  

«Обязательно приду на референдум и сделаю свой выбор». Белорусы рассказали, насколько важна для них политическая кампания -7

Долг каждого белоруса – прийти на референдум и сделать свой выбор за мир, спокойствие и независимую Беларусь.  

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# Референдум # общество # Фотофакт

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