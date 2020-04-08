Караник: прорабатывается вопрос о введении административной ответственности за нарушение условий самоизоляции

Новости Беларуси. В Беларуси рассматривается возможность введения административной ответственности за нарушение правил самоизоляции. Об этом заявил министр здравоохранения Владимир Караник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минздрав Беларуси: в борьбе с коронавирусом задействованы 25 тысяч медиков Глава ведомства отметил, что процент людей, которые игнорируют рекомендации медиков, по-прежнему достаточно высок. А это в свою очередь сказывается на числе зараженных.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

На сегодняшний момент, к сожалению, возможности наказать материально либо каким-то иным способом у нас нет. Мы только по-прежнему призываем к сознательности людей, чтобы они понимали свою меру ответственности. Потому что это может представлять угрозу для их близких людей, с которыми им еще дальше общаться. Но, к сожалению, как показывает мониторинг, который проводился и позже, процент людей, которые игнорируют наши рекомендации, по-прежнему остается достаточно высоким. Поэтому сейчас прорабатывается вопрос о все-таки введении административной ответственности за нарушение условий самоизоляции.