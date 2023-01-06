Помогает справиться с простудными заболеваниями. Полезно ли на самом деле поститься?

7 января православные христиане отмечают один из важных праздников – Рождество Христово. В этот день в человеке воплотился сам Бог – Спаситель мира. В его честь тысячи православных верующих отправляются в храмы. О том, какой смысл кроется в празднике Рождества, как правильно провести сочельник и что значит поститься до первой звезды, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Валентина Гурьянова, православная многодетная мама:

Пост дан церковью неслучайно. Он дан человеку в помощь. Более того, я как доктор могу сказать, что есть целый раздел в заболеваниях, который называется болезни сытого общества. Как раз таки очень полезно для организма человека соблюдать посты. Они очищают наш организм, помогают нам справиться с простудными заболеваниями в том числе.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Вы как доктор должны знать, что кому-то это во вред. Кому же можно, желательно не поститься?