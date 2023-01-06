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Помогает справиться с простудными заболеваниями. Полезно ли на самом деле поститься?

06 января 2023 18:07
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7 января православные христиане отмечают один из важных праздников – Рождество Христово. В этот день в человеке воплотился сам Бог – Спаситель мира. В его честь тысячи православных верующих отправляются в храмы. О том, какой смысл кроется в празднике Рождества, как правильно провести сочельник и что значит поститься до первой звезды, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Помогает справиться с простудными заболеваниями. Полезно ли на самом деле поститься?-1

Валентина Гурьянова, православная многодетная мама:
Пост дан церковью неслучайно. Он дан человеку в помощь. Более того, я как доктор могу сказать, что есть целый раздел в заболеваниях, который называется болезни сытого общества. Как раз таки очень полезно для организма человека соблюдать посты. Они очищают наш организм, помогают нам справиться с простудными заболеваниями в том числе.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Вы как доктор должны знать, что кому-то это во вред. Кому же можно, желательно не поститься?

Помогает справиться с простудными заболеваниями. Полезно ли на самом деле поститься?-4

Валентина Гурьянова:
Да, есть категория людей, для которых пост или облегченный, или отменяется в большей степени именно в плане диеты. Например, это беременные, кормящие матери. Для них пост совсем в другом. Они вскармливают младенца, который находится в утробе либо которого они кормят грудью, молочком. Полноценное питание для развития ребеночка необходимо. Поэтому для таких категорий, а также для болящих.

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# Здоровье # общество # Валентина Гурьянова # Алеся Лакина # Фотофакт

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