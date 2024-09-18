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Объединил женщин со всего мира! Как прошёл первый день форума в Санкт-Петербурге?

18 сентября 2024 17:53
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От вопросов сохранения мира и глобальной безопасности до культурного и гуманитарного взаимодействия. О роли женского движения в реализации важнейших задач для каждого государства 18 сентября говорили в Санкт-Петербурге. Там стартовал Евразийский женский форум, который собрал представительниц из 126 стран, рассказали в программе. В их числе парламентарии, общественные деятели, ученые, бизнесмены.

Внушительной делегацией представлена и Беларусь. Ее возглавляет спикер Совета Республики. Как заявила Наталья Кочанова, выступая с трибуны форума, наша страна неизменно подтверждает статус сильного, миролюбивого и дружественного государства. И призвала сообща противостоять деструктивной политике, цель которой – разъединять.

Как прошел первый день форума – в репортаже Ольги Масловской.

Объединил женщин со всего мира! Как прошёл первый день форума в Санкт-Петербурге?-2

Евразийский женский форум отсчитывает историю с 2015 года. За это время он стал постоянной авторитетной площадкой, объединяющей женщин-лидеров со всего мира. Среди участников – парламентарии, общественные деятели, ученые. К их мнению прислушиваются.

Объединил женщин со всего мира! Как прошёл первый день форума в Санкт-Петербурге?-4

Ольга Масловская, корреспондент:
Новости из Таврического дворца ждут на всех континентах. События форума освещают сотни журналистов. Повестка очень насыщенная. За три дня на пяти тематических платформах пройдут больше ста мероприятий. В том числе встречи и подписания с участием белорусской стороны.

Объединил женщин со всего мира! Как прошёл первый день форума в Санкт-Петербурге?-6

«Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество» – так звучит главная тема нынешней встречи. Этим вопросам была посвящена пленарная дискуссия. Глава белорусской делегации, председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова с трибуны призвала женское сообщество вместе противостоять деструктивной политике, которая отдаляет государства друг от друга. Спикеру внимали представители 126 стран.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сегодня как никогда ранее наша планета нуждается в сохранении мира и принятии для этого международным сообществом действенных шагов, основанных на осознании коллективной ответственности за будущее. 

Объединил женщин со всего мира! Как прошёл первый день форума в Санкт-Петербурге?-8

Культура, образование, здравоохранение, наука, Производство и бизнес, гуманитарное сотрудничество и дипломатия. Сегодня невозможно найти отрасль, в которой бы ни была заметна роль женщины. Это признают мировые лидеры-мужчины. С приветственным словом к участникам форума обратился президент России Владимир Путин, подчеркнув колоссальную созидательную роль современных женщин, которые работают над продвижением идей устойчивого развития человечества.

Объединил женщин со всего мира! Как прошёл первый день форума в Санкт-Петербурге?-10

Владимир Путин, президент России:
Сегодня это как никогда актуально и востребовано миллионами людей на всех континентах. Ведь человечество столкнулось с очень сложными проблемами. Решать их можно только сообща, с учетом интересов друг друга.

Объединил женщин со всего мира! Как прошёл первый день форума в Санкт-Петербурге?-12

На форуме свыше двух тысяч участников. Доклады звучат на разных языках, но говорят об одном: гармоничное развитие через сотрудничество и уважение суверенитета.

IV Евразийский женский форум собрал рекордное число участников. Подробности.

Амелия Ангграини, член Палаты представителей Республики Индонезии:
Мы приехали на форум в Россию, чтобы вместе создать так называемый женский дух, чтобы вместе решать общие проблемы. Я говорю о качестве образования, о внедрении информационных технологий в здравоохранение и сферу знаний.

Объединил женщин со всего мира! Как прошёл первый день форума в Санкт-Петербурге?-14

Программа белорусской делегации насыщенная. Спикер Совета Республики Наталья Кочанова провела двустороннюю встречу с коллегой из Узбекистана Танзилой Нарбаевой. Диалог стал логическим продолжением соглашений, достигнутых на II Белорусско-узбекском женском форуме в Ташкенте, который состоялся в конце августа. В Санкт-Петербурге договорились, что следующая подобная встреча женского сообщества двух стран пройдет в Витебской области.

Шпилевская: на женском форуме подпишут соглашение об открытии офиса Женского альянса БРИКС в Беларуси.

Евразийский женский форум – это, конечно, и культурный диалог. Понятный, кажется, без перевода. Также участники большой встречи познакомились с традициями Мариинского театра.

# Женщины Беларуси # Наталья Кочанова # Международное сотрудничество # Ольга Масловская

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