Объединил женщин со всего мира! Как прошёл первый день форума в Санкт-Петербурге?

От вопросов сохранения мира и глобальной безопасности до культурного и гуманитарного взаимодействия. О роли женского движения в реализации важнейших задач для каждого государства 18 сентября говорили в Санкт-Петербурге. Там стартовал Евразийский женский форум, который собрал представительниц из 126 стран, рассказали в программе. В их числе парламентарии, общественные деятели, ученые, бизнесмены. Внушительной делегацией представлена и Беларусь. Ее возглавляет спикер Совета Республики. Как заявила Наталья Кочанова, выступая с трибуны форума, наша страна неизменно подтверждает статус сильного, миролюбивого и дружественного государства. И призвала сообща противостоять деструктивной политике, цель которой – разъединять. Как прошел первый день форума – в репортаже Ольги Масловской.

Евразийский женский форум отсчитывает историю с 2015 года. За это время он стал постоянной авторитетной площадкой, объединяющей женщин-лидеров со всего мира. Среди участников – парламентарии, общественные деятели, ученые. К их мнению прислушиваются.

Ольга Масловская, корреспондент:

Новости из Таврического дворца ждут на всех континентах. События форума освещают сотни журналистов. Повестка очень насыщенная. За три дня на пяти тематических платформах пройдут больше ста мероприятий. В том числе встречи и подписания с участием белорусской стороны.

«Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество» – так звучит главная тема нынешней встречи. Этим вопросам была посвящена пленарная дискуссия. Глава белорусской делегации, председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова с трибуны призвала женское сообщество вместе противостоять деструктивной политике, которая отдаляет государства друг от друга. Спикеру внимали представители 126 стран. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сегодня как никогда ранее наша планета нуждается в сохранении мира и принятии для этого международным сообществом действенных шагов, основанных на осознании коллективной ответственности за будущее.

Культура, образование, здравоохранение, наука, Производство и бизнес, гуманитарное сотрудничество и дипломатия. Сегодня невозможно найти отрасль, в которой бы ни была заметна роль женщины. Это признают мировые лидеры-мужчины. С приветственным словом к участникам форума обратился президент России Владимир Путин, подчеркнув колоссальную созидательную роль современных женщин, которые работают над продвижением идей устойчивого развития человечества.

Владимир Путин, президент России:

Сегодня это как никогда актуально и востребовано миллионами людей на всех континентах. Ведь человечество столкнулось с очень сложными проблемами. Решать их можно только сообща, с учетом интересов друг друга.

На форуме свыше двух тысяч участников. Доклады звучат на разных языках, но говорят об одном: гармоничное развитие через сотрудничество и уважение суверенитета. IV Евразийский женский форум собрал рекордное число участников. Подробности. Амелия Ангграини, член Палаты представителей Республики Индонезии:

Мы приехали на форум в Россию, чтобы вместе создать так называемый женский дух, чтобы вместе решать общие проблемы. Я говорю о качестве образования, о внедрении информационных технологий в здравоохранение и сферу знаний.