III Белорусско-Узбекский женский форум пройдёт в Витебске

III Белорусско-Узбекский женский форум пройдет в Витебске. Об этом договорились председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова и председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Тонзила Норбаева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двусторонняя встреча прошла на площадке IV Евразийского женского форума, который сегодня начался в Санкт-Петербурге. Диалог спикеров – продолжение тем, поднятых на II Белорусско-Узбекском женском форуме в Ташкенте, который состоялся в конце августа.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: Мы сегодня должны сделать все, чтобы те договоренности, которые есть между нашими главами государств, выполнялись. Потому что эти договоренности направлены прежде всего на развитие наших стран, на дружеские отношения между нашими странами, на добрые взаимоотношения. Поэтому мы должны сделать все, чтобы не подвести наших Президентов. Потому что это прежде всего во благо наших народов и наших стран.

В город на Неве приехали женщины-лидеры из 126 стран. Это парламентарии, общественные деятели, ученые, бизнесмены. Белорусская делегация принимает активное участие в работе тематических площадок форума. Наталья Кочанова выступила с докладом на пленарной сессии, заглавная тема которой «Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество». За три дня состоится более сотни мероприятий. Гуманитарное сотрудничество, промышленное развитие территорий, образование, здравоохранение. Сегодня невозможно найти отрасль, в которой бы не была заметна роль женщин.

Ирина Абельская, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Нам есть чем гордиться, потому что Республика Беларусь сегодня занимает очень знаковые рейтинговые места и по показателям младенческой, материнской смертности, и по выполнению Целей устойчивого развития, по индексу человеческого развития. И на самом деле огромный вклад в эти достижения вносят женщины, потому что у здравоохранения Республики Беларусь женское лицо.

Впервые на полях Евразийского женского форума пройдут заседание министров стран БРИКС по делам женщин и заседание Женского делового альянса БРИКС. Будет дан старт международному конкурсу экологических проектов, состоится презентация образовательной программы «Женщина – лидер» в странах БРИКС.