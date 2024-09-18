IV Евразийский женский форум собрал рекордное число участников

Рекордное число участников собрал в Санкт-Петербурге IV Евразийский женский форум. 126 государств, все российские регионы, представители свыше 20 международных организаций присоединились к программе мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это парламентарии, лидеры мнений, предприниматели, деятели науки, активисты общественных объединений. Участие в работе крупнейшей международной диалоговой площадки принимает белорусская делегация. Ее возглавляет председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. Спикер участвует в пленарной сессии «Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество».

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России:

Это реальная возможность женщинам заявить и отстоять свои настоящие, истинные права. Это не какая-то химера про гендеры, феминизм, которая отменяет женственность и отменяет женщину. Это площадка про достижения женщин в различных сферах. Площадка, где женщины говорят о своих правах, основанных на истинных ценностях: защита семьи, защита детства и материнства, защита любви в ее самом широком и правильном понимании.