Шпилевская: на женском форуме подпишут соглашение об открытии офиса Женского альянса БРИКС в Беларуси

От вопросов сохранения мира и глобальной безопасности до культурного и гуманитарного взаимодействия. О роли женского движения в реализации важнейших задач для каждого государства 18 сентября говорили в Санкт-Петербурге. Там стартовал Евразийский женский форум, который собрал представительниц из 126 стран, рассказали в программе. В их числе парламентарии, общественные деятели, ученые, бизнесмены.

Впервые на полях Евразийского женского форума пройдут заседание министров стран БРИКС по делам женщин и заседание Женского делового альянса БРИКС. Дан старт конкурсу экологических проектов, состоится презентация образовательной программы «Женщина-лидер».

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

На площадке Евразийского женского форума состоится подписание об открытии офиса Женского альянса БРИКС на территории Беларуси. Для нас это очень важная миссия, потому что наша страна, вы знаете, рассчитывает и, я думаю, в скором времени станет полноценным членом этой организации. И поэтому вот то, что первый шаг будет сделан у женщин, у нас появится вот эта вот история с БРИКС на нашей территории, мне кажется, это очень важно.

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