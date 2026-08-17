Обучение в профильных классах – эксперт рассказала о преимуществах такого образования

Новый учебный год – это всегда время ожидания перемен и новых возможностей. Особенно это касается тех ребят, которые выбирают не стандартный путь, а углубленное изучение предметов в профильных классах.

Лидия Ермачёк, начальник управления естественно-математических и технических дисциплин Минского городского института развития образования:

В 2009 году В Республике Беларусь были введены профильные классы. Что такое были профильные классы? Это было углубленное изучение предметов на повышенном уровне. Например, изучение углубленное физики, химии, математики, русского или белорусского языка.

Однако в 2015 году у нас в республике появились новые классы, которые называются классы профильной профессиональной направленности. Это педагогические классы, спортивно-педагогические, аграрные, военно-патриотические. Недавно добавились два новых класса – инженерные и медицинские классы. Здесь уже идет изучение не только предметов на повышенном уровне, но еще и профориентация в профессию, которую старшеклассники стараются выбрать себе в дальнейшем. Такие классы профильной профессиональной направленности являются инструментом профориентации. Учащийся может попробовать: действительно ли профессия медика мне подходит?

Для выпускников профильных профессиональных классов еще существует особая траектория поступления. Это не льготы, как думают некоторые, для этого надо тоже потрудиться, для того, чтобы дойти до вступительных экзаменов. Но, во всяком случае, они имеют свои преференции.