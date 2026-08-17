Генпрокуратура Беларуси проверила безопасность эксплуатации маломерных судов

Генеральная прокуратура совместно с инспекцией по маломерным судам и прокуратурой Минской области провела мониторинг исполнения законодательства о безопасной эксплуатации маломерных судов. Поводом стали июльские аварийные случаи на озере Нарочь, где из‑за нарушений правил под угрозой оказались люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные причины травматизма – управление в состоянии опьянения, выход на воду без регистрации и технического освидетельствования судна, отсутствие спасательных жилетов и игнорирование погодных условий. На Нарочи проверены акватория и прибрежные зоны: судоводителям предъявляли требования по наличию удостоверений, судовых билетов, комплектов оснащения и соблюдению норм пассажировместимости.

Павел Елисеев, старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

18 июля произошло опрокидывание гидроцикла с находящимся на нем мужчиной и его несовершеннолетним сыном. Право управления маломерным судном гражданин не имел, не были приняты во внимание и погодные условия. Данного инцидента можно было бы избежать, если бы владелец гидроцикла в нарушение требований закона не предоставил его в пользование лицу, не имевшему ни опыта, ни права управления маломерным судном. В этот же день из-за нарушения норм пассажировместимости и игнорирования погодных условий – ветра и высоты волны – принадлежащий санаторию «Журавушка» катамаран набрал большое количество воды и начал тонуть. На нем находились трое детей и двое взрослых. Один из взрослых был без спасательного жилета. В обоих случаях жизни и здоровье граждан были подвергнуты опасности.

В ходе рейда осмотрено 10 маломерных судов – на каждом втором выявлены нарушения: аренда незарегистрированных судов, управление без удостоверений, отсутствие спасательных жилетов. Аналогичные инциденты фиксируются и в других регионах: в Витебской области в июле погибли двое граждан из‑за опрокидывания лодок и грубого игнорирования правил. За нарушение правил предусмотрены штрафы, а при причинении тяжкого вреда или гибели наступает уголовная ответственность. Генеральная прокуратура дала правовую оценку всем выявленным фактам. Надзорные мероприятия продолжаются.