В горах Кыргызстана нашли погибшими троих альпинистов, двое из них – белорусы, сообщил председатель «Белорусской федерации альпинизма и скалолазания» Александр Годлевский, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В горах Кыргызстана нашли погибшими троих альпинистов, двое из них – белорусы, сообщил председатель «Белорусской федерации альпинизма и скалолазания» Александр Годлевский, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поисковую операцию вели совместно представители Беларуси и Кыргызстана. Накануне беспилотник зафиксировал место схода снежно‑каменной массы – рядом с ранее найденными вещами обнаружены тела. Обстоятельства трагедии выясняются; из‑за сложного рельефа доступ к погибшим пока невозможен, окончательное опознание проведут после спуска тел.