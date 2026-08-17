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В горах Кыргызстана нашли погибшими троих альпинистов, двое из них – белорусы

17 августа 2026 06:35
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В горах Кыргызстана нашли погибшими троих альпинистов, двое из них – белорусы, сообщил председатель «Белорусской федерации альпинизма и скалолазания» Александр Годлевский, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В горах Кыргызстана нашли погибшими троих альпинистов, двое из них – белорусы-2

Поисковую операцию вели совместно представители Беларуси и Кыргызстана. Накануне беспилотник зафиксировал место схода снежно‑каменной массы – рядом с ранее найденными вещами обнаружены тела. Обстоятельства трагедии выясняются; из‑за сложного рельефа доступ к погибшим пока невозможен, окончательное опознание проведут после спуска тел.

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