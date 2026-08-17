Белорусские ученые готовят археологическую карту Минска – масштабный проект станет подарком к 960-летию столицы. Издание объединит результаты многолетних исследований и представит новые факты о зарождении города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раскопки заставили историков пересмотреть версии основания Минска: открытия Института истории подтверждают, что летописный город возник на Менке, а оборонительные укрепления появились еще в конце X века. В этом сезоне на Малом городище в слое пожара XI столетия найдены уникальные артефакты, сохранившиеся в первозданном виде.

Андрей Войтехович, заведующий отделом археологии Средних веков и Нового времени Института истории НАН Беларуси:

Мы нашли оружие обгоревшее, наконечники стрел, наконечник копья и в том числе уникальные фрагменты деревянной посуды, обгоревшие в пожаре и поэтому они сохранились. Также считалось, что город Менск перестает функционировать вообще в первом плане XII века, но вот казалось, что на вот этом малом городище, который является детинцем города, наиболее укрепленной частью и где проживала элита, после пожара жизнь продолжалась.

В Беларуси развивают и подводную археологию: в Бешенковичском районе со дна реки подняли элементы древних жилищ, деревянную посуду и костяные украшения – находки раскрывают быт людей эпохи позднего неолита.