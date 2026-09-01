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Новости по тегу #Наталья Павлюченко

Дети – наше будущее! Как в Беларуси отметили День знаний?
01 сентября 2026 18:18

Дети – наше будущее! Как в Беларуси отметили День знаний?

100-летие отметила ветеран Великой Отечественной минчанка Ядвига Еробкина
08 октября 2025 07:24

100-летие отметила ветеран Великой Отечественной минчанка Ядвига Еробкина

Свыше тысячи белорусов элегантного возраста пригласили на показ балета «Щелкунчик»
03 января 2025 18:41

Свыше тысячи белорусов элегантного возраста пригласили на показ балета «Щелкунчик»

В Минске выбрали «Семью года» на региональном этапе конкурса – за звание лучшей боролись 9 команд
15 мая 2024 17:47

В Минске выбрали «Семью года» на региональном этапе конкурса – за звание лучшей боролись 9 команд

На сколько выросла зарплата у бюджетного сектора и кто получит ещё больше в 2023 году?
02 декабря 2022 18:33

На сколько выросла зарплата у бюджетного сектора и кто получит ещё больше в 2023 году?

«Очевидные плюсы у этой системы». Объясняем нюансы добровольной накопительной пенсии в Беларуси
01 октября 2022 11:48

«Очевидные плюсы у этой системы». Объясняем нюансы добровольной накопительной пенсии в Беларуси

В Минтруда объявили о программе масштабной помощи населению. Кому предоставят безвозмездные субсидии?
08 апреля 2022 17:56

В Минтруда объявили о программе масштабной помощи населению. Кому предоставят безвозмездные субсидии?

Обучается профессии и знает, что его ждёт рабочее место. Как сейчас работают службы занятости?
05 апреля 2022 17:13

Обучается профессии и знает, что его ждёт рабочее место. Как сейчас работают службы занятости?

Система накопительного пенсионного страхования. Как это работает, рассказали в Минтруда и соцзащиты
28 сентября 2021 17:19

Система накопительного пенсионного страхования. Как это работает, рассказали в Минтруда и соцзащиты