Новости по тегу #Наталья Павлюченко

Появились и новые объекты – современные образовательные комплексы, инновационные школы и вузовские аудитории.
В 18 лет она добровольцем отправилась на фронт, работала в военно-санитарном поезде и выносила раненых с поля боя.
В фойе гостей встретили Дедушка Мороз и Снегурочка. Здесь же подготовили и интерактивную программу. Перед показом гости смогли на мгновение вернуться в беззаботное детство, вспомнить колядные песни и традиции.
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