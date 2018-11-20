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Обсуждаем проблему недоношенности детей в Беларуси: «Большой город»

20 ноября 2018 17:50
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17 ноября во всём мире отмечается Международный день недоношенных детей. В гостях программы «Большой город» женщина, которая уже больше 20 лет доказывает на практике, что преждевременные роды – не приговор. Заведующая педиатрическим отделением недоношенных новорождённых РНПЦ «Мать и дитя» Юлия Рожко.

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# Дети и родители # общество # Юлия Рожко

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