Обсуждаем проблему недоношенности детей в Беларуси: «Большой город»

17 ноября во всём мире отмечается Международный день недоношенных детей. В гостях программы «Большой город» женщина, которая уже больше 20 лет доказывает на практике, что преждевременные роды – не приговор. Заведующая педиатрическим отделением недоношенных новорождённых РНПЦ «Мать и дитя» Юлия Рожко.

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