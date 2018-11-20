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«Чем раньше папа принимает участие в выхаживании недоношенного ребёнка, тем лучше потом сохраняется семья»

20 ноября 2018 17:47
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В белорусских больницах удаётся спасти практически всех малышей, которые поторопились родиться на свет. У нас – один из лучших показателей в СНГ. 60% недоношенных детей вырастают абсолютно здоровыми. Но этот процесс очень сложный и трудоёмкий.

Гость программы «Большой город» заведующая педиатрическим отделением недоношенных новорождённых РНПЦ «Мать и дитя».

Юлия Рожко, заведующая педиатрическим отделением недоношенных новорождённых РНПЦ «Мать и дитя»:
Чем раньше папа понимает, что у него родился недоношенный ребёнок, чем раньше он принимает участие в выхаживании недоношенного ребёнка, тем лучше потом сохраняется семья.

Мы не ожидали, что папы будут такими активными.

Папы просятся, папа побыл с ребёнком, и говорит, что дольше хочет здесь побыть: «Я хочу поменять памперс этому малышу, я хочу сам тоже покормить. Почему только моя жена может? Я тоже хочу!» Поэтому мы недооцениваем пап, на самом деле.

Они тоже очень старательные, они тоже очень любят своих деток, и чем раньше мы их привлекаем, тем лучше для семьи.

Обсуждаем проблему недоношенности детей в Беларуси: «Большой город»

# Дети и родители # Здоровье # Юлия Рожко

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