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«Чтобы немного разгрузить узких специалистов»: у участковых терапевтов прибавится функций

20 ноября 2018 17:48
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Теперь участковые терапевты будут больше уделять внимание пациенту, сообщили в программе «Большой город». Так, вскоре все терапевты станут ещё ЛОРами, хирургами, неврологами и эндокринологами. В общем, людям больше не нужно будет бегать по кабинетам.

К 2020 году врачи пройдут специальную переподготовку.

Ольга Лажбенёва, врач общей практики УЗ « 29-я городская поликлиника г. Минска» :
Это сделано для того, чтобы немного разгрузить узких специалистов и больше знаний нам, терапевтам. У нас есть и молоточек неврологический, и отоскоп.    

Обсуждаем проблему недоношенности детей в Беларуси: «Большой город»

# Медицина # Здоровье # Ольга Лажбенёва

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