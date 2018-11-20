«Чтобы немного разгрузить узких специалистов»: у участковых терапевтов прибавится функций

Теперь участковые терапевты будут больше уделять внимание пациенту, сообщили в программе «Большой город». Так, вскоре все терапевты станут ещё ЛОРами, хирургами, неврологами и эндокринологами. В общем, людям больше не нужно будет бегать по кабинетам.

К 2020 году врачи пройдут специальную переподготовку.

Ольга Лажбенёва, врач общей практики УЗ « 29-я городская поликлиника г. Минска» :

Это сделано для того, чтобы немного разгрузить узких специалистов и больше знаний нам, терапевтам. У нас есть и молоточек неврологический, и отоскоп.

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